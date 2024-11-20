"أنا مليء بالمفاجآت ولست هذا الرجل!" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى المشككين في انتقاله للنصر

رونالدو أحدث ثورة في كرة القدم السعودية..

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح رونالدو عبر وثائقي الدوري السعودي، أنه حرص على القدوم إلى المملكة؛ من أجل تطوير المسابقات المحلية وتغيير الثقافة السائدة، بالإضافة إلى تحسين أداء نادي النصر وحصد الألقاب معه.

GOAL

وأعرب الأسطورة البرتغالية عن رغبته الكبيرة في تحقيق الأمجاد، بالملاعب السعودية؛ قائلًا لكل من شكك فيه: "ما زلت أبدو في كامل لياقتي.. أنا دائمًا مليء بالمفاجآت؛ لذلك لا تستبقوا الأحداث".

وأشار رونالدو إلى أن الكثيرين زعموا بأنه انتقل إلى نادي النصر ودوري روشن السعودي، من أجل كسب المال فقط، في نهاية مسيرته الكروية، مشددًا على أنه لا يهمه كل هذه الأحاديث.

وأكد كريستيانو رونالدو عن أنه رجل لا يهوى النصح، بل يفضل أن تكون أفعاله تجسيدا لمبادئه؛ حيث ينظر إلى كل ما حققته، ثم يحكم عقله من أجل سلوك الطريق الذي يختاره لنفسه.

جدير بالذكر أن رونالدو لم يحقق أي لقب رسمي مع النصر، منذ الانضمام إليه في يناير 2023 وحتى الآن؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.