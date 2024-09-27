"القليل مع النصر يساوي الكثير!" .. كعب رونالدو فتح الطريق إلى شباك الوحدة في رحلة الـ1000 هدف

صاروخ ماديرا يواصل انطلاقه نحو الألف هدف..

رغم أنه لم يهدد مرمى الوحدة سوى مرتين فقط، إلا أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، استطاع أن يصبح ثاني أفضل لاعبي فريقه في مواجهة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي شهدت انتصار كتيبة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، على ملعب الأول بارك.

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كريستيانو رونالدو سجل كعادته أمام ضحيته المفضلة، الوحدة، والذي استقبل الهدف التاسع من صاروخ ماديرا في 4 مباريات بدوري روشن.

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وتمكن رونالدو من التوقيع على هدف النصر الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 56، ليقود فريقه للفوز على الوحدة بنتيجة (2-0).

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رونالدو في مباراة الوحدة..

تحسن كثيرًا في الشوط الثاني

وفي الشوط الأول، كان كريستيانو رونالدو هو الغائب الحاضر على ملعب الأول بارك، بتحركات لم تقدم الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس عبد الله العويشير، إلا أن الأداء تحسن تدريجيًا في الشوط الثاني.

كانت الحسنة الوحيدة خلال الشوط الأول هو صناعة رونالدو لتمريرة بالكعب، إلى ساديو ماني، ليبني فرصة هجومية انتهت بهدف رائع أحرزه أنجيلو جابرييل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

وكانت خطة المدرب زينباور، واضحة في وضع تكتل دفاعي على كريستيانو رونالدو، من أجل منعه من تهديد مرمى العويشير، وهو الأمر الذي كاد أن يؤتي بثماره، بعدما نجح الدفاع في إبعاد أكثر من فرصة للنجم البرتغالي للانفراد بالمرمى، كان أبرزها في الدقيقة 27.

وكانت السمة الواضحة على رونالدو في لقاء الوحدة، هو اللعب على الأطراف، أكثر من العمق، تاركًا المحاولات الهجومية الأخطر من نصيب ساديو ماني، وفي الدقيقة 81، قدم كريستيانو تمريرة إلى ماني ليسجل هدفًا، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

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صاروخ ماديرا يواصل رحلته نحو الـ1000 هدف

واستطاع كريستيانو رونالدو، خلال مشاركاته في دقائق المباراة كاملة، أن يسجل هدفًا، ويسدد كرتين، واحدة على المرمى والأخرى خارجها، كما قدم 31 تمريرة صحيحة بنسبة 76%، وصنع تمريرتين مفتاحيتين، وبدى رونالدو مميزًا في الالتحامات خلال اللقاء، بعدما صنع 3 التحامات أرضية ناجحة والتحامًا هوائيًا صحيحًا بنسبة 100%، فيما فقد امتلاك الكرة 14 مرة.

ووقع رونالدو على هدفه التاسع في شباك الوحدة، ليواصل كريستيانو نجاحه في التسجيل بكل مواجهاته مع فرسان مكة، كما أنه الهدف رقم 903 في مسيرة صاروخ ماديرا، ليقترب خطوة جديدة نحو حلم الـ1000 هدف.