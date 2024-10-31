رغم هجومهم عليه .. رسالة من كريستيانو رونالدو إلى جماهير النصر قبل ديربي الهلال: "نحن في الملعب!"

يبدو أن رونالدو "متحمس" لديربي النصر والهلال..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال.

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النصر يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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رونالدو ناشد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، جماهير الفريق النصراوي بـ"ملئ" المدرجات، في مواجهة الديربي أمام الهلال؛ من أجل مساعدة اللاعبين الذين سيتواجدون على أرضية الملعب، لتحقيق الفوز والـ3 نقاط.

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وكتب الأسطورة البرتغالية مخاطبًا جماهير نادي النصر، في رسالته: "أنتم في المدرجات ونحن في الملعب.. معًا كفريقٍ واحد!؛ نراكم في المباراة غدًا".

وتعرض رونالدو لهجومٍ جماهيري عنيف، في اليومين الماضيين؛ بعد تسببه في "وداع" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

وأهدر كريستيانو رونالدو "ركلة جزاء"، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع؛ ليخسر النصر (0-1) أمام التعاون، ويودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات مقابل 3 تعادلات، وبفارق 6 نقاط عن الزعيم الهلالي "المتصدر" بالعلامة الكاملة.