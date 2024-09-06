"انفجر بعد سن الـ37 وسجل بكل أجزاء جسده" .. هكذا عذب كريستيانو رونالدو منافسيه بـ900 هدف حول العالم!

كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ..

كتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي "التاريخ"؛ خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، مساء أمس الخميس.

رونالدو سجل هدفًا؛ ليقود منتخب البرتغال للفوز على كرواتيا (2-1)، في الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هذا الهدف.. "الرقم 900" في مسيرة الأسطورة البرتغالية مع عالم الساحرة المستديرة؛ سواء مع الأندية التي ارتدى قمصانها، أو مع منتخب بلاده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، تحليلًا شاملًا لأهداف كريستيانو رونالدو الـ900، والتي سجلها مع منتخب بلاده و5 أندية مختلفة؛ هي: "سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، النصر السعودي".

الصحيفة الشهيرة أشارت إلى أن رونالدو سجل 573 هدفًا من إجمالي الـ900 بـ"قدمه اليمنى"؛ أي ما يُعادل 63.7% من إجمالي أهدافه، بينما أحرز 173 هدفًا بـ"قدمه اليسرى"، و152 هدفًا بـ"الرأس".

وذكرت الصحفية عشاق مهاجم النصر الحالي، بـ"قفزته الخارقة" التي سجل بها هدفًا لصالح فريقه السابق يوفنتوس ضد سامبدوريا في عام 2019؛ حيث ارتقى وقتها على ارتفاع 2.56 مترًا "8 أقدام و4 بوصات".

ومجموع الأرقام السابقة هي "898 هدفًا وليست 900".. وهُنا أوضحت الصحيفة أن هُناك هدفين سجلهما اللاعب من "فئة أخرى"؛ الأول ضد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في 2008، عندما ارتدت الكرة من فخذه، والثاني ضد أتلتيك بيلباو الإسباني في عام 2014، عندما جاء بعد انحراف الكرة من مرفقه.

وأضافت: "سجل كريستيانو رونالدو 64 هدفًا من ركلات حرة في مسيرته.. وربما يكون هدفه ضد بورتسموث في عام 2008؛ هو الأفضل على الإطلاق".

وبخصوص الفرق الأكثر استقبالًا للأهداف من رونالدو؛ كشفت صحفية "ديلي ميل" عن أن إشبيلية الإسباني يأتي في المرتبة الأولى بـ"27 هدفًا"، يليه أتلتيكو مدريد ثم خيتافي وبرشلونة.

وتوزعت أهداف كريستيانو رونالدو - حسب نفس الصحيفة -، بين 479 هدفًا داخل أرض الفرق التي مثّلها، و361 خارج ميدانه، و60 في ملاعب محايدة.

* وفيما يلي.. بعض الأرقام التي يجب الوقوف أمامها بعد وصول رونالدو إلى الهدف "رقم 900"

- 97 من الأهداف الـ900؛ جاءت منذ بلوغه 37 عامًا.

- سجل 69 هدفًا في موسم 2011-2012؛ وهو الأكثر نجاحًا في مسيرته.

- أحرز 66 ثلاثية طوال مسيرته الاحترفية كلاعب.

- بنفيكا هو الفريق الذي واجهه أكثر من غيره؛ حيث لم يسجل أي هدف في خمس مباريات.

- لم يسجل أي هدف ضد منتخب إنجلترا في ثلاث مباريات.

- هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا وتصفيات بطولة أوروبا وتصفيات كأس العالم وكأس العالم للأندية.