"كريستيانو رونالدو الملتحي" .. حقيقة صور نجم النصر المثيرة للجدل

صور أثارت جدلًا عالميًا..

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"كريستيانو رونالدو الملتحي!".. هكذا انتشرت صور للأسطورة البرتغالية، خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العالمية.

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رونالدو الذي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ لم يظهر طوال مسيرته الرياضية "ملتحيًا"؛ لذلك كانت هذه الصور الجديدة، بمثابة المفاجأة للجميع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن صور كريستيانو بـ"اللحية"، تم تعديلها من خلال "الذكاء الاصطناعي"، وليست حقيقية كما يزعم البعض.

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الصحيفة كشفت عن أن أصل هذه الصور، يتواجد في الحساب الرسمي للأسطورة البرتغالية عبر موقع "إنستجرام"، منذ الأسبوع الماضي؛ حيث تم التقاطها خلال إحدى الحصص التدريبية لنادي النصر.

والصور الأصلية التي تتواجد في حساب كريستيانو رونالدو بالفعل؛ توضح أن اللاعب البالغ من العمر 39 سنة، لا يزال بدون "لحية"، كما كان دائمًا.

جدير بالذكر أن رونالدو، غاب عن فوز النصر على الفيحاء (3-1)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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