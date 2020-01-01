كيف تدرب كريستيانو رونالدو في فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا؟

كيف بقي رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في حالة جيدة بعيداً عن تورينو وزملائه في فريق يوفنتوس؟ ما هو التدريب والنظام الغذائي الذي اتبعه؟

تم منح كريستيانو رونالدو الإذن من يوفنتوس ليرحل وعائلته إلى ماديرا في مارس حتى يتمكنوا من العزلة في الجزيرة البرتغالية أثناء توقف فيروس كورونا.

وقد عاد منذ ذلك الحين إلى تورينو، حيث من المتوقع أن يُسمح لأندية الدوري الإيطالي باستئناف الدورات التدريبية في مايو قبل استئناف محتمل لكرة القدم، على الرغم من أن التاريخ المحدد لذلك لا يزال غير واضح.

مثل معظم لاعبي كرة القدم، لم يتراخى رونالدو في التزاماته التدريبية أثناء العطلة، حيث حافظ على نفسه حادًا وجاهزًا للركض على أرض الملعب عندما تعطي الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر.

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إذن ما الذي كان كريستيانو يفعله لمدة شهرين من العزل في جزيرته؟

ما هي الإنجازات التي لم يحققها كريستيانو رونالدو حتى الآن؟

كيف تدرب رونالدو في فترة فيروس كورونا؟

تمسك رونالدو بجدول تدريب صارم أثناء التوقف، ودمج مجموعة متنوعة من التمارين والروتينات المختلفة في خطة تمرين العزل الخاصة به من أجل البقاء قويًا.

كان نجم يوفنتوس محظوظًا بما يكفي للوصول إلى صالة الألعاب الرياضية المنزلية والمعدات المتخصصة التي سمحت له باستهداف مجموعات عضلية معينة.

لقد استخدم على سبيل المثال أوزان الدمبل كجزء من روتين كامل الجسم خالٍ من الوزن الزائد وكان قادرًا أيضًا على استهداف عضلات الفخذ الرباعية باستخدام جهاز تمديد الساق.

بالإضافة إلى تدريب المقاومة، قضى رونالدو أيضًا الكثير من الوقت على دراجة التمرين للحفاظ على مستويات لياقته من خلال القيام بمزيج من التدريب الفاصل عالي الكثافة وتدريب التحمل.

Morning workout with a cycling session....these wheels are on fire 🔥 😂💪🏼 pic.twitter.com/lcHnUbGQ8m — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 27, 2020

في شهر مايو، نشركريستيانو مقطع فيديو عن تمارين نموذجية كان يفعلها في المنزل، بما في ذلك تمارين البطن "المفضلة" له.

الفيديو الذي تم استخدامه للترويج CR7 Fitness من قبل Crunch، يعرض رونالدو فيه سبعة تمارين يمكن القيام بها دون الحاجة إلى المعدات.

يمكن رؤية "أفضل 7 تمارين" لرونالدو هنا:

اندفاعات إلى الأمام الصالات الجانبية (مع القفز) تمارين الضغط تمارين البطن جلوت "ركلات الحمار" تقرفص الجسم لوح رفع أسفل الظهر

ينصح رونالدو أي شخص يخطط للعمل على تدريباته والإشارة إليها بين المجموعات. لكل تمرين ينصح 10 أو 20 مرة ويكرر ذلك خمس مرات أو ثلاث مرات إذا كنت مبتدئًا.

بينما قام بالكثير من التمارين في الداخل، تدرب نجم البرتغال أيضًا في الخارج، حتى تلقى تحذيرًا من وزير الصحة في ماديرا بأنه يفعل ذلك في إطار قواعد الحكومة.

ماديرا مليئة بالتلال واستخدم كريستيانو رونالدو الإغلاق القسري للمشي لمسافات طويلة عبر جزيرته الأم، وجلب أطفاله وصديقته جورجينا رودريجيز لاستكشاف المكان الذي نشأ فيه.

في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها على إنستجرام، يمكن رؤية رونالدو وهو يلعب سباق التلال مع جورجينا.

كما أنه تواجد بضع ساعات في ملعب ماديرا الوطني، حيث دعاه حارس مرمى ناشونال ماديرا فيليبي جونكالفيس.

قال جونكالفيس في مقابلة مع توتوسبورت: "استمر التدريب لمدة ساعة، لكن كريستيانو وصل إلى الملعب بعد أن تدرب بالفعل في المنزل، وبعد تسديدات على المرمى قام بتمارين فنية ولقطات.

"في بعض الأحيان حاولت الركض معه، ولكن من المستحيل مواكبة ذلك: إنه وحش!"

ما هو النظام الغذائي الذي اتبعه رونالدو؟

كما يمكنك أن تتخيل، ظل نظام رونالدو الغذائي أثناء الإغلاق منضبطًا إلى حد ما - تمامًا كما كان التزامه بممارسة الرياضة.

في حين اعترف اللاعب الذي أخذ قميصه رقم 7 في ريال مدريد، إيدن هازارد ، بأنه يميل إلى "أكل الكثير من الكعك" ، لا توجد مثل هذه الصعوبات لكريستيانو رونالدو.

يلتزم المهاجم بنظام غذائي غني بالبروتين ومن المعروف أنه من محبي الأسماك والبيض، يدمج الكثير من الفاكهة والخضروات الطازجة في نظامه الغذائي بالإضافة إلى الأطعمة الخالية من الدهون.

أحد أهم مكونات نظامه الغذائي هو الماء ونادرًا ما يكون بدون زجاجة ماء أثناء ممارسة الرياضة.

قال رونالدو من قبل: "إذا كنت تتدرب بانتظام فمن المهم الحفاظ على مستويات الطاقة عالية لتغذية جسمك من أجل أداء أفضل. أتناول أحيانًا ما يصل إلى ست وجبات صغيرة يوميًا للتأكد من أن لدي الطاقة الكافية لأداء كل جلسة على أعلى مستوى."

ماذا فعل رونالدو أيضًا في فترة العزل بسبب فيروس كورونا؟

في حين أن رونالدو يستمتع بوضوح بممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام بشكل جيد، لم يكن الأمر يتعلق بحالة "كل العمل ولا اللعب'' لرمز البرتغال أثناء التواجد في ماديرا.

قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في إيقاف كرة القدم في إيطاليا وبقية العالم، كان كريستيانو يصمم قصة شعر جديدة على طريقة الساموراي.

مع وجود تدابير للمسافة الاجتماعية، لم تكن هناك فرصة لإحضار حلاق للحفاظ على قصة شعره، لذلك قامت جورجينا رودريجيز بتوظيف مواهبها في هذا الشأن.

كثير من الناس كانوا ببساطة يحلقون شعرهم بالكامل، لكن رونالدو حافظ على مظهره الجديد بفضل العمل اليدوي لجورجينا بشفرة الحلاقة.

بالإضافة إلى العناية بشعره فقد استغل كريستيانو رونالدو الوقت للدراسة. ليس من الواضح بالضبط ما يدرسه، لكن نجم يوفنتوس أشار إلى رغبته في القيام بمهام تعليمية عندما يعتزل.

وقال في عام 2019: "عندما أترك كرة القدم، أود استئناف دراستي، وأركز كثيرًا على الدراسة والتعلم، لأن الدراسات التي قمت بها للأسف لا يمكنها الإجابة على جميع الأسئلة التي في ذهني."

بخلاف ذلك، شهدت فترة العزل رونالدو يقضي الكثير من الوقت مع أطفاله، حتى أن بعضهم ظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بالتمرين.