"أشعر بالإحباط" .. نجم ليفربول يرد على اتهامات تحطيم كريستيانو رونالدو لـ"حلمه"

الاتهامات تطارد كريستيانو رونالدو في كل مكان..

واجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، العديد من "الاتهامات"، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة؛ وأبرزها سيطرته على مقعده في التشكيل الأساسي بالمباريات، على الرغم من تواجد لاعبين أحق منه بذلك.

منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، ودع بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة أمام فرنسا بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل السلبي (0-0) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي هذا السياق.. تم توجيه سؤال إلى البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على هامش معسكر فريقه الإعدادي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بخصوص تأثير تواجد رونالدو، على "الدقائق القليلة" التي تحصل عليها مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

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ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، رفض جوتا الدخول في هذا الجدل؛ مكتفيًا بالقول: "أنا أشعر بالإحباط فعلًا من (قلة الدقائق) التي تحصلت عليها.. كنت أشعر بأنني أستطيع مساعدة منتخب البرتغال، والمساهمة في حلم الوصول إلى المباراة النهائية".

وعلى الرغم من ذلك.. أعرب نجم نادي ليفربول عن سعادته بمشاركة "غرفة الملابس" مع كريستيانو رونالدو، مؤكدًا على أنه رمز ومرجع له شخصيًا ولكثير من اللاعبين حول العالم؛ خاصة أنه فاز بعدة كرات ذهبية وكل شيء في كرة القدم.

وعن مصير رونالدو مع المنتخب البرتغالي.. شدد جوتا على أن الأسطورة البرتغالية لم يقل أي شيء بخصوص ذلك؛ حيث لم يذكر هل سيكمل مسيرته الدولية، أم تكون بطولة "يورو 2024" الأخيرة له.

جدير بالذكر أن ديوجو جوتا البالغ من العمر 27 سنة، لعب 97 دقيقة فقط في "يورو 2024" - جميعها كانت بعد دخوله بديلًا -؛ وكانت موزعة على مباريات جمهورية التشيك وجورجيا في "المجموعات"، وسلوفينيا في ثمن النهائي.