"كريستيانو القادم قد يكون أنت!".. هكذا خلد سبورتنج لشبونة قميص رونالدو

طرح نادي سبورتنج لشبونة مجموعة أزياء يخلد بها ذكرى نجمه البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي بدأ مسيرته الاحترافية بين أروقته.
هذه المجموعة تشتمل جميعًا على الرقم 7 وتشتمل على القميص الثالث للفريق الاخضر والأبيض لموسم 2024-2025، إلى جانب قطع أخرى من تاريخ الفريق.
ونشر النادي مقطعًا عبر حساباته الرسمية مع عبارة: "هناك أرقام عديدة تشير إلى رقم واحد.. الرقم 7 التالي قد يكون أنت!".
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وأشار النادي في حسابه الرسمي إلى رونالدو مع عبارة: "تكريما لكريستيانو رونالدو.. ندعوك لارتداء camisola 7 المجموعة الثالثة لموسم 2024-2025".. مع تذييل الفيديو بعبارة: "نحن تراثنا".
ولعب رونالدو موسمًا واحدًا في سبورتنج لشبونة كان موسم 2022-2003 وكان تألقه فيه كافيًا ليجذب أنظار مانشستر يونايتد ثم ينطلق إلى سماء النجومية.