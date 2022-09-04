"كرويف حاول جمع زيدان ورونالدو في برشلونة"

كان من الممكن أن يكون زيدان لاعبًا في برشلونة

كشف لاعب إنتر السابق، يوري دجوركاييف، عن حلم يوهان كرويف في تواجد ثلاثية أسطورية تاريخية بنادي برشلونة في عام 1996.

ويشغل دجوركاييف حاليًا منصب "مستشار كرة القدم" في الاتحاد الدولي للعبة، فيما تحدث في مقابلة أجراها مع صحيفة "ليكيب" حول ما أراد فعله الهولندي من قبل.

حيث كان يرغب أسطورة برشلونة التاريخية في تواجد يوري بجوار الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان في البلوجرانا حينما كان مدربًا للفريق آنذاك.

ماذا قال دجوركاييف؟

في عام 1996، ترك يوري دجوركاييف باريس سان جيرمان لينضم إلى إنتر، في الوقت الذي تواجد فيه الظاهرة في برشلونة، فيما تعاقد يوفنتوس مع زين الدين زيدان.

وعن ذلك قال: "كان بإمكاني التوقيع مع نادي برشلونة بعد باريس سان جيرمان. رأى والدي وأخي، الذي مثلني، جوان جاسبارت (نائب رئيس برشلونة آنذاك) عدة مرات".

وواصل: "وكان حلمي العمل مع يوهان كرويف، كلاهما أراد أن يأخذني. حتى أن برشلونة كان يأمل في أن يربطني برونالدو وزين الدين زيدان".

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وأضاف: "لكن كرويف كان مخلصًا. اتصل بي ليخبرني أنه قد لا يكون على مقاعد البدلاء في برشلونة الموسم التالي، وهذا ما حدث، وفي النهاية ذهبت إلى إنتر".

ماذا حدث وقتها؟

ترك المدرب يوهان كرويف إدارة فريق برشلونة الفنية في شهر مايو من عام 1996، وبالتالي لم تتحقق رغبته في ضم زيدان ودجوركاييف مع رونالدو الذي انضم للبلوجرانا بعدها بأيام قليلة.

ورحيل كرويف جعل دجوركاييف يقرر الانتقال إلى إنتر في نهاية المطاف، فيما ذهب زيدان أيضًا إلى فريق يوفنتوس وقتها، وبعدها بسنوات أصبح أسطورة ريال مدريد.