كرونيتش يُجري الفحوصات الطبية في ميلان

الصفقة الأولى لميلان هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تواجد رادي كرونيتش صباح اليوم في عيادة لامادونينا لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع عقود انضمامه للميلان.

وكان إمبولي قد أعلن قبل عدة أيام عن انتقال لاعب وسطه البوسني للميلان مقابل 8 ملايين يورو، وسيُوقع كرونيتش عقدًا لمدة 4 سنوات يحصل بموجبه على 1.2 مليون يورو سنويًا من الروسونيري.

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ومن المتوقع أن يُعلن ميلان خلال الـ48 ساعة القادمة عن تولي ماركو جامباولو مسؤولية تدريبه للموسمين القادمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وقيل في الصحافة أن مدرب سامبدوريا السابق هو من طلب ضم كرونيتش من إمبولي.

🔴⚫ IL PRIMO ACQUISTO 🔴⚫

.#Krunic arriva alla clinica la Madonnina per sostenere le visite mediche. Nelle prossime ore diventerà ufficialmente il primo acquisto del #Milan.

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🎥: @TRolfi pic.twitter.com/rnc3O9GpPI — MilanNews.it (@MilanNewsit) June 18, 2019

ولعب صاحب الـ25 عامًا 33 مباراة في الموسم الأخير من السيري آ، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 6، لكنه غاب عن آخر مباراتين للإصابة مما منعه عن مساعدة فريقه لتجنب الهبوط للسيري بي.