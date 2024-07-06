كروس يعتذر لبيدري بعد إصابته: لم تكن نيتي!

اعتذار كروس لبيدري...

تقدم توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا، وريال مدريد، رسالة اعتذار إلى بيدري، لاعب إسبانيا، وبرشلونة، عقب التدخل القوي في مباراة المنتخبين بالأمس ببطولة يورو 2024.

وشهدت مباراة إسبانيا، وألمانيا مساء أمس الجمعة، في ربع نهائي يورو 2024، تدخل قوي من كروس، على بيدري في الدقائق الأولى من المباراة، وغادر اللاعب بسببه الملعب.

ومن جانبه نشر الاتحاد الإسباني، بيانًا أكد فيه إصابة بيدري بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى، وخرجت بعض التقارير الصحفية اليوم تؤكد أن مدة العلاج للاعب ستتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

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ونشر كروس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، رسالة وداع للجماهير بعد اعتزاله كرة القدم، وقدم فيها اعتذاره إلى بيدري، وكتب: " أتمنى الشفاء العاجل إلى بيدري لم تكن نيتي أبدا إيذائك، أنت لاعب عظيم".

وكان توني كروس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بنهاية الموسم الحالي وخروج منتخب ألمانيا من البطولة، وقد شارك صاحب الـ 34 عامًا، في مسيرته 832 مباراة حقق خلالهم 36 لقبًا.