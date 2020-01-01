كروس: انضمام ميسي إلى ريال مدريد مستحيل ومانشستر سيتي أقرب

نجم ريال مدريد يغلق الباب أمام مزاملة ميسي ويؤكد صعوبة رحيله عن برشلونة والطرف الأقرب لضمه

قال توني كروس نجم ريال مدريد إن انضمام ليونيل ميسي إلى ريال مدريد أمر مستحيل ولا يمكن أن يحدث مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة.

وبعدما تمرد ميسي على برشلونة ورفض الذهاب إلى التدريبات، تم الحديث عن اجتماع بين والد ميسي وبين بارتوميو من أجل حسم الأمور، وظل الاجتماع يتأجل حسب المصادر حتى جاءت اللحظة الحاسمة.

ولكن مع التكهنات حول الوجهة القادمة، يرى توني كروس أن مانشستر سيتي هو الطرف الأقرب للظفر بخدمات ليونيل ميسي بسبب وجود المدير الفني بيب جوارديولا.

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وقال كروس في بث مباشر مع شقيقه فيليكس إن انتقال ميسي إلى ريال مدريد لا يمكن أن يحدث كونه أيقونة برشلونة التاريخية، والأمر يحتاج إلى معجزة أقرب للمستحيل.

وأضاف: "مسألة رحيل ميسي عن برشلونة صعبة للغاية وتخيل ذلك أكثر صعوبة، أعتقد أنه لا يمكن لأي شخص في عالم كرة القدم أن يتخيل برشلونة بدون ميسي"

وتابع: "بالنسبة لنا كريال مدريد فإن رحيل ميسي لن يكون سيئًا، ميسي بعيدًا عن برشلونة يعني أن برشلونة يفتقر إلى السلاح الكامل وهذا مهم جدًا لخصومه وسيئ له"

وأردف: "بالنسبة لي أرى الطرف الأقرب للتعاقد مع ميسي في حال كان رحيله عن برشلونة مؤكدًا هو مانشستر سيتي والسبب واضح وهو وجود بيب جوارديولا هناك"

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يذكر أن والد ميسي من المفترض أن يجتمع اليوم مع جوسيب ماريا بارتوميو من أجل تحديد مصير النجم الأرجنتيني إما بالرحيل نهائيًا وإما بالتراجع والبقاء كجزء من مشروع النادي.