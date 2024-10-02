كروس: نجحت فيما فشل فيه أكبر النجوم.. وهذا ما يريده كريستيانو من السعودية!

أتمنى إلغاء هذا الأمر من كرة القدم!

تحدث توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، عن حياته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، بعد 10 سنوات بين جدران سانتياجو برنابيو.

وقال كروس، في مقابلة مع لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف: "لعبت كرة الريشة قبل كرة القدم، كانت أمي بطلة ألمانيا، لذلك وجدت السعادة في التنس، لو كنت لاعب تنس لما اعتزلت بعد. كنت أرغب دائمًا في إنهاء الموسم (الأخير لي) على أعلى مستوى، لقد لعبت مع الكثير من اللاعبين الكبار، لكن القليل منهم نجح في ذلك".

وعن سبب اعتزاله المبكر (34 عامًا)، أضاف: "لقد أتعبني السفر المستمر والابتعاد عن العائلة على مر السنين، ربما بعد 5 سنوات من الآن سأقول إنه كان مبكرًا، لكنني الآن أشعر أنني بحالة جيدة، في أغسطس الماضي، ذهبت في إجازة لأول مرة في حياتي، الآن عندما آخذ الأطفال إلى المدرسة أقود سيارتي إلى المنزل وليس إلى التدريب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد موجها حديثه إلى زفيريف: "أنت جالس هنا مع أخيك، تسجل بودكاست، وتقرر ما إذا كنت ستحضر زوجتك وأطفالك إلى البطولات، أنت تحدد أعضاء فريقك، ومن ينام في سريرك في الليلة السابقة للمباراة، هذا لا يحدث في الرياضات الجماعية".

وردًا على سؤال عن أكثر شيء لا يحبه في كرة القدم، شدد: "الجوائز الفردية تبدو غير ضرورية تمامًا بالنسبة لي، بدون الفريق لن يكون الفرد شيئًا".

وأوضح: "أذهب إلى فالديبيباس (مقر تدريبات ريال مدريد) لرؤية زملائي، لا أعرف ما إذا كانوا يعتقدون أنه من الرائع أن أظهر من حين لآخر وأقول إنني أريد الانضمام، وكارلو أنشيلوتي يقول لي (ابق هنا)، لكني في الوقت الحالي لا أشعر بالرغبة في تدريب الكبار، سأفتح أكاديمية للشباب في مدريد".

وتطرق إلى كريستيانو رونالدو: "كان في مدريد عندما وصلت، واستمر بعد اعتزالي، كلنا نريد الفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف، لكن بالنسبة له كان من الإدمان الإيجابي تسجيل الأهداف، أجرؤ على القول إن هذا ما يريده في السعودية أيضًا".