كروس: احتفالات خبيثة في ريال مدريد بعد فضيحة برشلونة

كيف تعامل لاعبو ريال مدريد مع السقوط المدوّي لبرشلونة أمام بايرن ميونخ

قال متوسط الميدان الدولي الألماني توني كروس إنه كان كان هناك احتفال خبيث بين لاعبي ريال مدريد بعد هزيمة برشلونة المدوية أمام بايرن ميونخ.

وسقط برشلونة مساء الجمعة الماضي أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 8 أهداف مقابل هدفين لتزداد أوجاعه في الأشهر الأخيرة.

وحول ذلك، تحدث توني كروس عن خسارة برشلونة التاريخية أمام بايرن ميونيخ ورد فعل لاعبي ريال مدريد الذي لم يخلُ من خبث باعترافه الشخصي.

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وقال النجم الألماني إن الأمر كان لا يصدق على الإطلاق، حيث لم يتوقع أحد أن تصل الأمور إلى ذلك الحد وأن تنتهي المباراة بهذه النتيجة التاريخية.

وأضاف مازحًا: "لكن يمكنك أن تتخيل أنه لم يكن هناك ألم على الإطلاق، كان هناك احتفال خبيث في بعض الأحيان، هذه الأمور تحدث في كرة القدم"

واعترف صانع ألعاب ريال مدريد أنه لم يرَ المباراة وأنه بعد معرفة النتيجة أرسل رسالة إلى كيميش يهنئة فيها على العمل الذي قدمه وعلى النتيجة التاريخية.

وتابع: "بالطبع كان الأمر يشبه ما حدث حين خسر برشلونة أمام روما في 2018، كان الناس يركضون صعودًا وهبوطًا أمام غرفتي وهم يصرخون/ لم أر ذلك من قبل"

وأردف: "في الوقت الحالي يبدو بايرن ميونخ هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا، الفريق البافاري هو المفضل لجماهير ريال مدريد بعدما نجح إقصاء برشلونة"

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يذكر أن توني كروس قد لعب لبايرن ميونخ حتى عام 2014، حين انتقل إلى ريال مدريد في صفقة لم تكلف خزائن الفريق الملكي أكثر من 25 مليون يورو.