"لن تكون مشكلة النادي" .. كروزيرو يهدد ماتيوس بيريرا بمهلة لحسم موقفه

الهلال يترقب ..

كشفت تصريحات من مسؤول رسمي لنادي كروزيرو البرازيلي عن وجود مشاكل بينه وبين لاعبه ماتيوس بيريرا المُعار من الهلال.

آخر الأنباء بحسب معلومات جول كانت تتحدث عن اتفاق بين الهلال وكروزيرو بشأن لاعب الوسط الهجومي للعب نهائياً مع النادي البرازيلي. اقرأ هنا.

وخرج بيدرو لورينسو، رئيس النادي البرازيلي، في تصريحات مع CNN هاجم فيها موقف بيريرا وقال: "قمنا بتلبية كل طلباته ولكن لم يوقع، إذا لم يفعل، لن يكون مشكلة كروزيرو".

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الصحفي صامويل فيفناسيو قال مع راديو "تيمبو" إن رغم تصريحات لورينسو التي حملت صبغة التهديد للاعب لاتخاذ قراره، ولكن سيتم التوصل لاتفاق بسبب رغبة اللاعب في البقاء.

وأوضح فيفناسيو أن المفاوضات بين بيريرا وكورينثيانز ليست سهلة ومعقدة، وهو ما يفسر صعوبة التوصل لاتفاق حتى الآن.