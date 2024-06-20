كرم أخلاق الكوري.. هكذا رد سون على عنصرية زميله في توتنهام!

رد فعل كبير من اللاعب المميز

قال هيونج مين سون، قائد توتنهام هوتسبير، إن زميله رودريجو بينتانكور "ارتكب خطأ" عندما استخدم إهانة عنصرية ضده، لكن الثنائي الآن "تجاوزا هذا الأمر واتحدا".

وقد طلب مقدم البرنامج التلفزيوني Canal 10 من لاعب منتخب أوروجواي الدولي الحصول على قميص لاعب توتنهام، فأجاب: "سوني؟ يمكن أن يكون ابن عم سون أيضًا لأنهم جميعًا يبدون متشابهين".

وبعد أن أثار المقطع، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقادات، اعتذر بينتانكور بسرعة للاعب كوريا الجنوبية الدولي، فكتب على إنستجرام: "سوني أخي. أعتذر لك عما حدث، لقد كانت مجرد مزحة سيئة للغاية".

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وأضاف: "أنت تعلم أنني أحبك ولن أقلل من احترامك أو أؤذيك أو أي شخص آخر! أحبك يا أخي!".

كما أصدر توتنهام منذ ذلك الحين بيانه الخاص، قائلًا: "بعد تعليق من رودريجو بينتانكور في مقطع فيديو للمقابلة والاعتذار العلني اللاحق للاعب، يقدم النادي المساعدة في ضمان نتيجة إيجابية بشأن هذه المسألة. وسيشمل ذلك مزيدًا من التعليم للاعب".