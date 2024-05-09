تسديدة ضربت الراية الركنية .. رسالة تجسد التحول الأسطوري في مسيرة "الأضحوكة" خوسيلو!

لا تتوقف عن الإيمان بنفسك

خوسيلو هو رجل اللحظة في ريال مدريد بعد ما فعله أمس، الأربعاء، ضد بايرن ميونخ، ولكن لو نظرنا للملفات القديمة سنجد أن ما حدث كان بمثابة المعجزة!

المهاجم البالغ من العمر 34 سنة نجح في تسجيل هدفي التعادل والفوز على بايرن في اللحظات الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفوز الميرينجي 2/1 بعد التعادل 2/2 على ملعب أليانز أرينا في الذهاب.

ما فعله خوسيلو يؤكد التحول المبهر في مسيرته، خاصة بالرجوع إلى تغريدة تم نشرها في 20 أكتوبر 2018، عندما كان يلعب وقتها في نيوكاسل يونايتد، وهو يعيش أقصى درجات الفشل.

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أحدهم قال عن إحدى لقطاته:"خوسيلو ضرب الراية الركنية من تسديدة على بُعد 20 ياردة!".

لا تتوقف عن الإيمان بنفسك. .. وقتها لم يكن مهاجم إسبانيول الُمعار إلى ريال قادرًا على هز الشباك من هذه المسافة القريبة، ولكنه عاد بعد سنوات، ليسجل في شباك العملاق مانويل نوير ويقود العملاق الإسباني إلى نصف النهائي، من أجل مواجهة بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

ويأتي هذا الهدف الذي سجله خوسيلو لينصفه تمامًا أمام كل الهجوم الذي تعرض له عند تعاقد ريال مدريد معه الصيف الماضي، كبديل غير مناسب للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لأن الأخير كان من صفوة المهاجمين في العالم.

وبالحديث عن التحول المثير لخوسيلو في هذا السن المتأخر، قد يتسبب هدف الأمس في تمسك ريال مدريد به والإبقاء عليه لموسم آخر، حتى بعد قدوم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وهذا ما أكدته العديد من التقارير الصحفية.