كرتان في القائم وواقعة بصق .. مشاركة مثيرة لميسي "غير الجاهز" ضد باراجواي!

دخل كبديل في مطلع الشوط الثاني

ربما لم تكن الأرجنتين بحاجة شديدة إلى خدمات نجمها الأول ليونيل ميسي، لكن ظهور صاحب الـ36 كان أهم علامة في فوز الفريق بتصفيات كأس العالم.

الأرجنتين نجحت في التفوق على باراجواي بهدف دون رد سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليخطف منتخب التانجو 3 نقاط جديدة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ميسي دخل في مطلع الشوط الثاني بدلًا من جوليان ألفاريز، ليساهم في سير الأمور نحو اتجاه واحد بفوز بلاده، ولكنه تعرض لواقعة مؤسفة بقيام أحد اللاعبين بالبصق تجاهه.

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ماذا فعل ميسي؟

النجم الأرجنتيني ظهر وكأنه ليس في أفضل حالاته البدنية، في إشارة لاستمرار معاناته من آثار الإصابة التي أبعدته عن إنتر ميامي على مدار الأسابيع الماضية.

ورغم عدم ظهوره في أزهى صوره، إلا أن ميسي شكل خطورة على مرمى الفريق الخصم بتسديد كرتين في القائم، حيث لم يحالفه الحظ في هز الشباك هذه المرة.

ويبدو في النهاية أنه كان على المدرب ليونيل سكالوني عدم المجازفة في هذه المباراة التي كانت سهلة إلى حد كبير وسيطر عليها فريقه.

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واقعة غريبة

رغم عدم وجود أي عداوة بينهما إلا أن أنطونيو سانابريا لاعب منتخب باراجواي فاجأ نجم تورينو الجميع بعدما شوهد وهو يبصق تجاه ميسي خلال أحداث المباراة.

ميسي لم يكن ينظر تجاه سانابريا خلال حدوث هذه الواقعة، واستدار للنظر له بعدما شعر بقدومه خلفه، ويبدو من خلال اللقطات التلفزيونية أنه لم يعرف وقتها أنه تعرض للبصق.