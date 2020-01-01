كرة كلاسيكية.. نايكي تهدد عصر الركلات الحرة

كرة نايكي الجديدة لا تتمايل في الهواء.. وداعًا ركلات رونالدو وبيل وبيكهام الكلاسيكية؟

اقترحت نايكي تصميمًا جديدًا لكرة موسم 2020/2021 يبدو كلاسيكيًا وأقرب للكرة القديمة منها للحديثة، وذلك ليس على مستوى الهيئة فقط.

وستهدد الكرة الجديدة لنايكي عصر الركلات الحرة التقليدية والتي تعتمد في تسديدها على الدوران في الهواء لتسكن أقصى الزاوية وتدخل المرمى.

وستكون الطريقة التي ينفذ بها كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وغيرهم الركلة الحرة في حاجة لمراجعتها في حال أصبحت هذه الكرة هي الرسمية في الدوريات الكبرى.

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وكشفت نايكي عن تصميم الكرة باللونين الأبيض المنقوش بالأسود للكرة الجديدة لموسم 2020/2021، حيث سيكون التصميم خاصًا بجميع الدوريات التي تعتمد على الشركة في إصدار الكرات.

وأكدت الشركة من خلال حسابها الرسمي على تويتر أن الكرةالجديدة تتسم بالسرعة وخفة الحركة، حيث أن تكوينها يأتي من خلال 4 طبقات مطاطية أقل صلابة من الكرة التقليدية التي تتكون من 12 طبقة.

— Nike Football (@nikefootball) June 29, 2020

وستكون الكرة أقل ميلًا للدوران في الهواء، مما سيجعل الركلات الحرة الدائرية أقل كفاءة مما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

وأصبحت الركلات الحرة تهدد الكثير من حراس المرمى في السنوات الماضية نظرًا على عدم القدرة على توقع تغير مسارها في الهواء، الأمر الذي لن يتواجد في الكرة الجديدة.

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يذكر أن نايكي تلتزم بإصدار الكرات الرسمية الدوري الإنجليزي الممتاز والإيطالي والإسباني، بينما تصدر أديداس كرة دوري أبطال أوروبا.