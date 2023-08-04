"كرة القدم النسائية تشبه تناول نقانق نباتية"

هجوم جديد على كرة القدم النسائية...

في كثير من الأحيان، تتعرض كرة القدم النسائية للتعليقات المتحيزة ضد المرأة، بالإضافة إلى التقليل من استطاعتهن من الظهور بشكل مميز.

وتشهد كرة القدم النسائية في الفترة الحالية تطورًا كبيرًا، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كأس العالم للسيدات 2023.

ولكن يعتقد ديتير ستشاتزستشنيدير، لاعب كرة القدم الألماني، أن كرة القدم لم تصل إلى المستوى المطلوب، وهاجمها في تصريحاته الصحفية الأخيرة.

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وقال ستشاتزستشنيدير: "أنا لست من محبي كرة القدم النسائية، ولكني أحب النساء من صميم قلبي، يمكنهن اللعب وفعل ما يحلو لهن، بأي طريقة".

وتابع: "ولكني لا أحب ذلك، إنه أشبه بتناول نقانق نباتية، فجسدي يرفض الطعام النباتي، يمكن لأي شخص أن يتناول هذا الطعام، ولكنه لا يفيدني".