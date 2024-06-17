"يريد الفوز حتى في كرة السلة" .. حارس إسبانيا يتغنى بكارباخال ويقلق الجماهير باعتراف مفاجئ!

"لا نشعر بنشوة الفوز على كرواتيا"

كشف الإسباني أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، أنه يخوض مباريات يورو 2024 وهو يعاني من إصابة في المعصم، وسيخضع لعملية جراحية بعد انتهاء المنافسات.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نارية أمام إيطاليا، الخميس المقبل في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأوروبية، علمًا بأن "لاروخا" فاز في الجولة الأولى (3-0) على كرواتيا.

وقال سيمون خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "أخوض المباريات حاليًا مع إصابة في معصمي، وسأجري عملية جراحية بعد الانتهاء من كأس أوروبا، ولا أعرف كم من الوقت سأغيب. هذا الأمر لا يقلقني الآن ولا يزعجني عندما ألعب".

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وأضاف: "لا نشعر بنشوة بعد الفوز على كرواتيا، نحن لسنا راضين عن التمريرات، نريد الفوز على إيطاليا، وعلينا أن نحافظ على الأشياء الجيدة التي فعلناها ضد كرواتيا ونحسنها".

وتابع سيمون: "لا نفكر في التعادل مع إيطاليا لأنه لاحقًا سنخوض مباريات يتعين علينا الفوز فيها، وعلينا أن نكون مستعدين للفوز بكل شيء، لويس (دي لافوينتي) يجعلنا على مقربة من الفوز باليورو".

وواصل حارس منتخب إسبانيا: سيكون من الصعب جدًا علينا التغلب على إيطاليا، إنها المرة الرابعة التي نواجه فيها بعضنا البعض ودائمًا تكون مواجهتنا صعبة للغاية".

وأردف: "تألق كارباخال؟ لا أعرف ما إذا كان قد فاز بالكرة الذهبية، لكن من الواضح للجميع هو أنه أفضل ظهير أيمن في العالم. هذا يظهر من خلال أدائه مع ريال مدريد والمنتخب، إنه يريد الفوز بكل شيء، حتى في مباريات كرة السلة التي نلعبها قبل التدريب".

وختم: "نيكو ويليامز ولامين يامال يمنحان إسبانيا الكثير من الحياة في الملعب، هما مهمان للغاية في جميع المباريات، ولديهما مستقبل كبير مع أنديتهما أو المنتخب".