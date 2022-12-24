كراوتش: "الرجل المسن" كانت حيلة جيرارد للهروب من الصحافة!

موقف طريف يكشف عنه مهاجم ليفربول السابق

تذكر النجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش قصة غريبة عن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بخصوص كيفية تخلصه من ملاحقة الصحافة.

وتزامل الثنائي في صفوف ليفربول إبان فترة رافائيل بينيتيز مع النادي الإنجليزي، بالإضافة لوجودهما سوياً أيضاً في صفوف المنتخب.

وقال كراوتش مع "BBC": "من أجل الهروب من الصحافة، قام جيرارد بارتداء أزياء رجل مسن وجلس على كرسي متحرك كهربائي".

وأضاف: "عبر هذه الطريقة نجح في الدخول إلى الملهى الليلي، الصحافة لم تتوقع ذلك، بل أن الملهى كان يسمح له بالدخول لكبر سنه".

ولا يدرب جيرارد حالياً عقب إقالته من تدريب أستون فيلا قبل قرابة شهرين بسبب سوء النتائج في الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.