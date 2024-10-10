"كذبة عاشتها الجماهير 6 سنوات" .. دليل جديد على براءة جريزمان من تهمة خداع أتلتيكو مدريد وبرشلونة!

جدل كبير حول نهاية فيلم القرار

فجر هيكتور فرنانديز، مدير الوكالة المسؤولة عن حقوق صور أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، مفاجأة عن كذبة تعلقت بالنجم الفرنسي طوال الـ6 سنوات الماضية.

وكان جريزمان بطلًا لفيلم وثائقي باسم "القرار"، أثار جدلًا واسعًا عندما أعلن في نهايته تأكيد بقاءه في أتلتيكو مدريد، وذلك قبل إعلان انتقاله لبرشلونة في صيف 2019، عندما دفع النادي الكتالوني قيمة شرطه الجزائي (120 مليون يورو).

وفي هذا السياق، قال في هيكتور في مقابلة مع بودكاست "El Txoko de Idoate": "الجماهير عاشت كذبة كبيرة عمرها 6 سنوات، بأن جريزمان قام بتسجيل نهايتين لفيلم القرار. كانت هناك لقطة واحدة فقط، كان فيها الفرنسي صادقًا وأخبر الجميع أنه سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأبيض. لم يكن يمثل، كان ببساطة يكشف للعالم بشكل طبيعي ما قرره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتساءل هيكتور: "كيف يمكن أن يعتقد الجميع عمليًا أنه صور لقطتين؟ الحقيقة أنه عندما تم تقديم المشروع كان هناك مقطع دعائي بنهايتين وليس الفيلم نفسه.. وذلك حتى تتمكن القناة من التوزيع والتسويق للفيلم".

وأضاف: "عندما تم تسريب المقطع الدعائي من شخص ما، قيل أنه كانت هناك نهايتان، لكن الأمر لمن يكن كذلك على الإطلاق".

وتابع هيكتور: "المقطع لم يكن به لقطات مصورة من الفيلم ولكن يحتوي على الفكرة العامة فقط، وأراد فريق جريزمان بعد ذلك أن يقول إن الفيلم الوثائقي الذي سيعملون عليه يمكن أن يكون له نهايتان: رحيل أنطوان أو بقاءه".

وختم: "حتى هذا الأسبوع كانت الجماهير تتعايش مع كذبة كبيرة، والحقيقة أن جريزمان كان حقيقيًا في جميع الأوقات، ولم يسجل أبدًا نهاية بديلة".