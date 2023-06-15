"كذبة اللغة الإنجليزية" .. مسلي آل معمر مستمر في صراع كرسي رئاسة النصر

لا صحة لأنباء استبعاد مسلي آل معمر من انتخابات نادي النصر

بعد ساعات طويلة من أنباء استبعاد قائمة مسلي آل معمر، ظهرت مفاجأة جديدة في انتخابات مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر "غير الربحية".

أنباء ترددت في الساعات الماضية، عن استبعاد قائمة آل معمر؛ بسبب ضمها أحد الأشخاص الذي لا يجيد قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية؛ وهي أحد الشروط في اللائحة الجديدة.

لكن، صحيفة "الشرق الأوسط" نفت في خبر عاجل منذ قليل، استبعاد قائمة مسلي من انتخابات قلعة العالمي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

وكشفت الصحيفة، عن أن اللجنة الانتخابية التابعة لوزارة الرياضة، قبلت القوائم الثلاث المرشحة لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"؛ لكل من مسلي آل معمر وثامر اليُمني ومهند الداود.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة، قررت حل مجلس إدارة مسلي آل معمر، والدعوة إلى انتخابات جديدة؛ بعد نقل ملكية 75% من أسهم النصر، إلى صندوق الاستثمار السعودي.