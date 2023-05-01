كذاب! رد قوي من رابطة الحكام الإنجليزية على مزاعم يورجن كلوب

يورجن كلوب في أزمة بعد بيان لجنة الحكام

أصدرت رابطة الحكام الإنجليزية بيانًا تفند فيه مزاعم الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول عن حكم مباراته مع توتنهام، وتنفي بشدة ما قاله كلوب.

وتغلب ليفربول على توتنهام، أمس الأحد، 4-3 في الدقائق الأخيرة من مباراتهما بالدوري والتي شهدت احتفالًا صاخبًا لكلوب بالفوز أمام الحكم الرابع جون بروكس ثم ادعائه بأن الحكم بول تيرني وجه إليه بعض الكلمات دون داعٍ.

تصريح يورجن كلوب وانتقاده لحكم مباراتهم مع توتنهام كاملًا تجده هنا.

ودفعت تصريحات كلوب رابطة الحكام لإصدار بيان قالوا فيه: "رابطة الحكام على علم بما قاله يورجن كلوب عقب مباراة فريقه على توتنهام"

وأكدت الرابطة أن ما يدور من الحكام داخل المباريات يُسجل عن طريق نظام تواصل وبأن لديهم كل ما قاله الحكم بول تيرني في مباراة ليفربول وتوتنهام مؤكدين أنه تصرف بشكل احترافي حتى حينما توجه إليه كلوب.

وشددت الرابطة "ننفي بشدة أي مزاعم عن تصرف تيرني بشكل غير لائق".