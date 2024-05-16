كتيبة جوارديولا تهيمن.. وجفارديول يفجر أكبر مفاجأة في فانتازي الدوري الإنجليزي

سيتي يواصل الزحف نحو اللقب

كانت الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مثيرة على مستوى الصراع على حسم اللقب بين مانشستر سيتي وآرسنال، لكنها كذلك كانت أكثر تشويقًا وإثارة على الجانب الآخر في لعبة الفانتازي.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

كتيبة جوارديولا تكتسح

وكانت 6 فرق خلال الجولة رقم 37، على موعد مع خوض مباراتين، وليس مباراة واحدة فقط، وهي: مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل، وبرايتون، وتوتنهام.

ويمكن القول إنه رغم خوض هذه الفرق الستة لجولة "دبل"، فإن لاعبي مانشستر سيتي وحدهم، هم من سيطروا وهيمنوا وجمعوا أكثر النقاط، وعلى رأسهم المدافع الكرواتي المتألق يوشكو جفارديول، الذي سجل هدفين خلال مباراة فريقه الأولى أمام فولهام، التي انتهت بالفوز (4-0)، بالإضافة إلى حصوله على نقاط الشباك النظيفة، خلال المباراتين ضد فولهام وتوتنهام.

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وكان جفارديول قريبا من تسجيل الهاتريك، حينما حصل فريقه على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة فولهام، وطلب الكرواتي تسديدها، ولكن طلبه قوبل بالرفض من جانب ووكر قائد الفرق، الذي أكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية في اختيار مسددي ركلات الجزاء، وبالفعل تصدى الأرجنتيني خوليان ألفاريز للتسديد وسجل الهدف الرابع.

ونجح يوشكو جفارديول في حصد 24 نقطة كاملة خلال المواجهتين، فيما حصل جميع لاعبي الخط الخلفي على نصف عدد نقاطه تقريبا، فجمع مانويل أكانجي وكايل ووكر وروبن دياش 12 نقطة.

ورغم انفعاله أثناء استبداله في مباراة توتنهام، كان إيديرسون أكثر الحراس في الجولة حصدًا للنقاط لخروجه بالشباك النظيفة في المباراتين، وحقق 13 نقطة.

بينما جمع دي بروينه 12 نقطة خلال المواجهتين بفضل صناعة هدف في كل مباراة، ومن خلفه جاء برناردو سيلفا الذي حقق 11 نقطة، فيما كان هالاند أكثر المهاجمين جمعًا للنقاط برصيد 12 نقطة.

تشكيلة الجولة:

حراسة المرمى: إيديرسون (13)

الدفاع: يوشكو جفارديول (24) - مانويل أكانجي (12) - كايل ووكر (12) - روبن دياش (12)

الوسط: كيفين دي بروينه (12) - كول بالمر (12) - برناردو سيلفا (11) - مايكل أوليسي (10)

الهجوم: إرلينج هالاند (12) - جون دوران (9)

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