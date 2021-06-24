كبير مؤرخي السعودية يحسمها .. هل دوري المناطق بطولة؟

متى بدأت المسابقات السعودية؟

خرج أمين ساعاتي؛ عميد مؤرخي السعودية، لحسم الجدل الدائر بين ناديي الهلال والنصر حول دوري المناطق، والذي يدور عقب نهاية كل موسم، للاختلاف حول عدد بطولات كل منهما.

لماذا الجدل؟

صراع كبير دائر بين الهلاليين والنصراويين حاليًا حول عدد بطولات كل منهما من الدوري السعودي، الثابت أن عدد بطولات الزعيم 17 بطولة، لكن الخلاف حول عدد بطولات العالمي.

إذا كانت البداية في عام 1956 باعتبار انطلاق الدوري في هذا التاريخ ووقتها سيتم احتساب دوري المناطق، فإنه في رصيد العالمي 17 بطولة دوري، ويتساوى مع الهلال.

أما إذا كانت البداية من موسم 1974-75 فإنه يكون للنصر تسع بطولات مع اعتبار الثمانية ألقاب دوري المناطق التي حصدها كبطولات كأس، مقابل 17 للهلال الذي بدأ حصد بطولاته مع الدوري التصنيفي.

متى بدأت المسابقات السعودية؟

ساعاتى أوضح أن البداية كان بعد عام واحد من تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أي في عام 1957 ميلاديًا و1377 هجريًا.

وقال عميد المؤرخين، خلال تصريحاته لصحيفة "الجزيرة": "المسابقات السعودية بدأت تُنظّم بشكل رسمي على مستوى المملكة ولأول مرة عام 1377- 1957، أي بعد تأسيس اتحاد القدم بسنة، وكان هناك مسابقتان فقط، الأولى تحمل اسم الدوري العام على كأس جلالة الملك، ودوري الكأس على كأس سمو ولي العهد، وبدأت هاتان المسابقتان مع بعضهما، وقد اشترك فيها في بداية الأمر فرق من مكة وفرق من جدة، لأن تلك الأندية كانت مسجلة بشكل رسمي في الإدارة العامة للرياضة والكشافة التي كانت تتبع لوزارة الداخلية، وفي عام 1380 نُقلت هذه الإدارة من الداخلية لوزارة المعارف، وبعد سنة وثمانية أشهر، تم نقلها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم تحويل اسمها لإدارة رعاية الشباب".

وأضاف: "ظلت المسابقتان «كأس الملك وكأس ولي العهد» تنظم من قبل هذه الجهات، وفي عام 1381 انضمت أندية الرياض، واستطاع الهلال الفوز على فريق الوحدة في بطولة الدوري العام على كأس جلالة الملك، وهي أول بطولة يحققها فريق الهلال، وفي عام 1382 انضمت أندية الشرقية، وظلت أندية المناطق تسجل تتابعاً، وفي عام 1394 تم تحويل إدارة رعاية الشباب إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب وربطها بالمجلس الأعلى للرياضة والشباب، وتولى رئاستها الأمير فيصل بن فهد -رحمه الله-".

هل دوري المناطق بطولة في حد ذاتها؟

هنا كانت الصدمة للنصراويين، إذ شبه ساعاتي دوري المناطق بالتصفيات المؤهلة لأي بطولة، أي أنها ليست بطولة يحصل متصدرها على كأس.

وواصل: "هذه البطولات لا تعتبر بطولة، لأنها لم تُكتمل، فهي شبيه بتصفيات كأس العالم، من يحقق المراكز الأولى يتأهل للعب في كأس العالم، بينما التصفيات بحد ذاتها لا تعتبر بطولة، وهذا ماينطبق تماماً على بطولات المناطق التي ينادي بتوثيقها بعض النصراويين، فتلك البطولات (بطولات المناطق) كانت عبارة عن تصفيات أولية للعبور لكأس الملك، ولذلك لم يكن لبطل المنطقة أي كأس أو درع أو ميدالية، لأنها في الأساس ليست بطولة قائمة بحد ذاتها".

اقرأ أيضًا..