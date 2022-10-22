كأن شيئًا لم يحدث.. رونالدو يوجه رسالة للاعبي مانشستر يونايتد قبل قمة تشيلسي

كل يوم يحمل جديدًا في ملف البرتغالي مع تين هاج

يحمل كل يوم جديدًا فيما يتعلق بأخبار كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، البرتغالي يخطب الآن ود جماهير الفريق بعد سلوكه السيئ في مباراة توتنهام الأخيرة.

وكان رونالدو قد غادر ملعب أولد ترافورد وحيدًا قبل نهاية مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الجولة الماضية والتي فاز بها رجال المدرب إريك تين هاج بهدفين نظيفين.

المدرب الهولندي واصل سياسته التي ينتهجها من أول الموسم بعدم الاعتماد على رونالدو بل وإشراكه في دقائق قليلة وفي كثير من الأحيان لا يشارك أصلًا في أي دقيقة وهذا ما تكرر أمام توتنهام.

النتيجة كانت هذا السلوك الذي أثار موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض ولكن المؤكد أنه ضاعف التوترات داخل قلعة أولد ترافورد، والنتيجة الأهم استبعاد البرتغالي من قائمة فريق ملعب أولد ترافورد التي تخوض مباراة تشيلسي.

كأن شيئًا لم يحدث!

رونالدو بدوره حرص على تحفيز زملائه قبل المباراة الهامة التي يخوضها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وكتب رونالدو عبر "إنستجرام" على صورة جمعته بزملائه عقب إحراز أحد الأهداف في بطولة الدوري الأوروبي: "هيا فلنذهب.. مانشستر يونايتد".. مع الإيماء إلى حساب الفريق الإنجليزي العريق على إنستجرام.

يأتي هذا في إطار سعي رونالدو إلى التخلص من تبعات سلوكه السيئ، والتي بدأها بعد المباراة بيوم حين قال إنه لا يزال على نفس الدرجة من الاحترافية ويتمنى الأفضل للفريق في كل الأوقات.