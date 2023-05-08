"كأنني أحد عشاقه" .. نجم ليل يروي قصة تبادل القمصان الساحرة مع ليونيل ميسي!

موقف طريف للغاية بين ليونيل ميسي وأنجيل جوميز لاعب ليل.

كشف أنجيل جوميز نجم فريق ليل الفرنسي عن تفاصيل تبادله لقميصه مع ليونيل ميسي في المباراة التي جمعت الفريقين في فبراير الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جوميز لصالح "فوتبول فوكس" وقال جوميز: "كانت لحظة غريبة كأنني أحد عشاقه، لقد أعطاني قميصه، خلعه وأعطاني إياه وكدت أن أذهب به".

وأضاف: "وجدته واقفًا كأنه يقول لي حقًا ألن تعطيني القميص الخاص بك فقلت له أتريد قميصي؟ حسنًا".

وأكمل: "لقد كنت أشاهده يلعب وأنا صغير وأشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به، والآن ألعب ضده ويأخذ قميصي وأنا أحصل على قميصه؟ هذا أمر سيريالي بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت لصالح باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وسجل فيها ميسي هدف الفوز في اللحظة الأخيرة.