كأس النخبة الآسيوي يحط رحاله في نيوم

الكأس وصلت!

استضافت نيوم، الكأس الرسمي لدوري النخبة الآسيوي، في جولة خاصة شملت مجتمعاتها ومناطقها المختلفة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد المباراة النهائية المرتقبة، والتي ستقام في جدة، السبت المقبل.

وبصفتها الشريك المقدم لمنافسات ربع النهائي، بما في ذلك المباراة الختامية، استقبلت نيوم، الكأس، في عدد من أبرز مواقعها الممتدة على مساحة المشروع البالغة 26500 كيلو متر مربع.

وشملت الجولة، منحدرات تروجينا، ومركز رياضات المغامرة على الشاطئ، بالاضافة الى محمية نيوم الطبيعة.

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ورافق الجولة، سفير نادي نيوم الرياضي، محمد البريك، حيث سلطت كل محطة من محطاتها، الضوء على مساهمة نيوم المتزايدة في بناء مجتمع متعدد الثقافات، وتقديم مفاهيم جديدة لأنماط الحياة الصحية، وترسيخ اقتصاد حيوي مزدهر.

كما استعرضت الجولة، تنوع الرياضات التي تحتضنها نيوم وتسعى الى تطويرها، بداية من كرة القدم، والتزلج على الثلوج، وصولا إلى ركوب الأمواج والرياضات المائية والجبلية الأخرى.

وقالت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم "تمثل استضافة كأس دوري النخبة الآسيوي في نيوم، لحظة فارقة تعزز ارتباط سكان نيوم ومناطقها بأبرز الفعاليات الرياضية في آسيا، بما يتجاوز الحدود التقليدية للعبة كرة القدم، كما تعكس هذه المبادرة، كيف أصبحت الرياضة جزءا لا يتجزأ من نسيج نيوم الاجتماعي والثقافي".

وتعد شراكة نيوم مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ركيزة أساسية لعدد من المبادرات المجتمعية النوعية، من أبرزها برنامج "شُهُب" الهادف إلى تأهيل وتطوير نجوم المستقبل في كرة القدم السعودية. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 10 آلاف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.

ومن خلال هذا التعاون، أتيح للأطفال المشاركين، مجموعة فرص فريدة للتفاعل المباشر مع مباريات الاتحاد الآسيوي، سواء بمرافقة اللاعبين عند دخول ارضية الملعب أو بالمشاركة في مراسم انطلاق المباريات، كما حظي عدد منهم بفرصة تسليم الكأس في نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، ليكونوا جزءا من لحظة كروية تاريخية.