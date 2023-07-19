كأس الملك 2023-24 .. قرعة سهلة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي ضد العين

أقيمت قرعة دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، وذلك بمشاركة جميع فرق دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أول 16 فريقًا في دوري يلو الموسم الماضي 2022-2023.
نادي الهلال هو حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، وذلك في مباراة ماراثونية وتاريخية.
وجاءت نتائج القرعة كالآتي:
التعاون ضد القادسية
العروبة ضد الوحدة
ضمك ضد القيصومة
الاتفاق ضد جدة
العين ضد الأهلي
الرياض ضد الفيحاء
الحزم ضد العربي
الفيصلي ضد الطائي
الخلود ضد الاتحاد
أبها ضد هجر
الشباب ضد الباطن
الفتح ضد الأخدود
الجبلين ضد الهلال
الخليج ضد العدالة
النجمة ضد الرائد
النصر ضد أحد
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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