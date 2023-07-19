كأس الملك 2023-24 .. قرعة سهلة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي ضد العين

أحمد رفعت
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تعرف على نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024

أقيمت قرعة دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، وذلك بمشاركة جميع فرق دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أول 16 فريقًا في دوري يلو الموسم الماضي 2022-2023.

نادي الهلال هو حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، وذلك في مباراة ماراثونية وتاريخية.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

التعاون ضد القادسية

العروبة ضد الوحدة

ضمك ضد القيصومة

الاتفاق ضد جدة

العين ضد الأهلي

الرياض ضد الفيحاء

الحزم ضد العربي

الفيصلي ضد الطائي

الخلود ضد الاتحاد

أبها ضد هجر

الشباب ضد الباطن

الفتح ضد الأخدود

الجبلين ضد الهلال

الخليج ضد العدالة

النجمة ضد الرائد

النصر ضد أحد

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  • 12785كريم بنزيما
  • 1520خاليدو كوليبالي
  • 2212روبرتو فيرمينو
  • 1237نجولو كانتي
  • 2961مارسيلو بروزوفيتش
  • 3003صفقة أخرى
23718 الأصوات

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