كأس الملك سلمان| في انتظار النصر والشباب .. الرجاء يؤمن الصدارة أمام الوحدة الإماراتي

أحمد فرهود
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انتهاء منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة العربية

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نجح فريق الرجاء الرياضي المغربي، في تأمين صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالفوز على الوحدة الإماراتي (1-0)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة "الأخيرة".

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الرجاء جمع 9 نقاط "العلامة الكاملة"، متقدمًا على الوحدة "الوصيف" بـ3 نقاط؛ حيث تأهلا معًا إلى ربع نهائي البطولة العربية، في انتظار الثنائي الصاعد من المجموعة الثالثة، والتي تضم عملاقي السعودية النصر والشباب، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري الجزائري.

وفي مباراة هادئة بعيدة عن التوترات.. نجح نجم خط الوسط زكريا الواردي، في تسجيل هدف الرجاء الوحيد، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، والذي منح الفريق 3 نقاط والصدارة، أمام العملاق الإماراتي.

وعلى جانب آخر.. تعادل نادي شباب بلوزداد الجزائري، مع الكويت الكويتي (1-1)، في مباراة هي تحصيل حاصل في المجموعة الرابعة؛ بعد أن ودعا البطولة، منذ الجولة الثانية.

سجل هدف شباب بلوزداد الوحيد، النجم محمد إسلام بلخير، في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعادل التونسي طه ياسين الخنيسي، النتيجة للفريق الكويتي، في الدقيقة 87؛ ليجمع كل منهما، نقطتيهما الوحيدة في البطولة.

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