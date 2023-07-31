كأس الملك سلمان | النصر يكتسح الاتحاد المنستيري .. والحسم أمام الزمالك

النصر يقترب من ربع النهائي .. والرجاء يلتحق بالاتحاد رسميًا

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اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي (3-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر والاتحاد المنستيري يتواجدا في المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلى جانب كل من الشباب السعودي والزمالك المصري.

ودخل العالمي المبارة بشكلٍ بطيء؛ حيث لم يبدأ في تهديد مرمى الفريق التونسي، إلا بعد مرور الثلث ساعة الأولى؛ حتى نجح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في افتتاح النتيجة، بهدف رائع في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني.. أهدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدفًا محققًا للنصر؛ ليرد الاتحاد المنستيري، بتسجيل التعادل في الدقيقة 66، عن طريق المدافع السعودي علي لاجامي، بالخطأ في مرماه.

وضرب النصر بقوة، في الدقائق الـ16 الأخيرة من عمر المباراة؛ حيث سجل 3 أهداف متتالية، عن طريق رونالدو وعبد الإله العمري وعبد العزيز العليوة.

وتصدر العالمي بهذه النتيجة، جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدمًا بالأهداف عن الليث الشبابي "الوصيف"، وبفارق نقطة عن الزمالك "الثالث"؛ حيث ستكون مباراة الفريق النصراوي مع القلعة البيضاء في الجولة الثالثة، حاسمة لتحديد هوية المتأهل.

وعلى جانب آخر.. حقق نادي الرجاء الرياضي المغربي، فوزًا هامًا على الكويت الكويتي (2-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الرجاء والكويت يتواجدا ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من الوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.

الشوط الأول من المباراة، شهد صمودًا كبيرًا من الفريق الكويتي، قبل أن يضرب العملاق المغربي بقوة، في الـ45 دقيقة الثانية، محققًا 3 نقاط غالية.

وسجل ثنائية الرجاء الرياضي في الشباك الكويتية؛ كلًا من حسين رحيمي في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ومحمد زريدة، بعدها بـ11 دقيقة.

وبهذه النتيجة.. تصدر الرجاء، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط؛ ليحجز مقعده رسميًا في ربع النهائي، مع الوحدة "الوصيف"، والذي يتخلف عن العملاق المغربي، بفارق الأهداف فقط.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، كان أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي، من بطولة كأس الملك سلمان؛ بعد جمعه العلامة الكاملة "6 نقاط"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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