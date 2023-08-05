كأس الملك سلمان | الشرطة يواصل مفاجآته .. ويتأهل إلى نصف النهائي بـ"اكتساح" السد

نادي الشرطة العراقي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، مفاجآته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية، بفوز كبير على السد القطري (4-2)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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الشرطة ينتظر في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان، الفائز من مواجهة النصر السعودي والرجاء الرياضي المغربي، والتي تُقام في السادسة من مساء غدٍ الأحد.

السد كان الأفضل في بداية الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24، عن طريق ركلة جزاء، نفذها النجم الدولي القطري أكرم عفيف بـ"نجاح"، داخل الشباك.

وبعد هذا الهدف.. انتفض الفريق العراقي، الذي تمكن من إدراك التعادل، بواسطة نجمه أمير صباح، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة (1-1).

وفي الدقيقة 54، أي التاسعة من عمر الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة نادي الشرطة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ حولها أسو رستم إلى داخل الشباك القطرية.

ومع مرور الوقت.. اندفع نادي السد إلى الهجوم، الأمر الذي استغله الشرطة؛ مسجلًا هدفين متتاليين؛ عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة 70، ورستم في الدقيقة 78.

وقبل النهاية بـ9 دقائق، عاد عفيف، لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للعملاق القطري؛ لتنتهي المباراة (4-2)، ويتأهل الفريق العراقي، إلى نصف النهائي رسميًا.

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