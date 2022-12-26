كأس العالم "فأل خير" للنصر أمام الهلال

قمة الجولة العاشرة تجمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين

Shahid

يترقب الجمهور السعودي مباراة قمة الجولة العاشرة في دوري روشن مساء اليوم بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك.

ويُحاول كل فريق التسلح بأسلحة الفوز في ديربي الرياض فيما تبحث الجماهير عن أي رقم قد يزيد من تفاؤلها بشأن اللقاء.

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تاريخ دوري المحترفين يحمل رقمًا يخص مباريات الديربي في أعوام إقامة كأس العالم يُعد بمثابة فأل خير للنصر وجمهوره، والعكس صحيح بالنسبة للهلال وعشاقه.

الفريقان لعبا 3 مباريات سابقة في أعوام المونديال لم يخسر النصر فيها أبدًا، أي لم يُحقق الهلال الفوز في أي لقاء، فقد تعادلا في مواجهة 2008 بهدف لكل فريق وكذلك في مباراة 2018 بهدفين لكل فريق فيما فاز النصر بهدف محمد السهلاوي في ديربي 2014.

كأس العال 2022 اختتم منذ أيام قليلة في قطر بفوز الأرجنتين على حساب فرنسا في المباراة النهائية، فهل يُعزز ديربي الليلة حقيقة أن الهلال لا ينتصر في أعوام المونديال؟

الهلال يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب بـ20 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدرين، النصر والشباب، علمًا أن الأخير له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد.

Shahid