FA Cup trophy FA Cup Crystal Palace celebrate FA Cup draw ballGetty/GOAL composite
Ryan Kelly

كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26: القرعة والمباريات والنتائج ودليل كل جولة

الدليل الكامل لكأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26، مقسمًا حسب كل جولة، بما في ذلك أماكن مشاهدة المباريات والمزيد.

عادت كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نسختها الـ 145 في موسم 2025-26، حيث تتنافس أكبر الفرق في إنجلترا (بالإضافة إلى بعض الفرق من ويلز) للفوز بأحد أكثر الألقاب شهرة في عالم كرة القدم.

يضم كأس الاتحاد الإنجليزي أندية من جميع مستويات هرم كرة القدم، ويوفر في كثير من الأحيان للأندية الصغيرة فرصة خوض مباراة كبيرة ضد أحد عمالقة هذه الرياضة، بل وحتى إمكانية "إطاحة العملاق". كان كريستال بالاس هو البطل الحالي، لكنه خسر أمام ماكليسفيلد إف سي، الذي لا ينتمي إلى الدوري، في الجولة الثالثة، في حين أن فرقًا مثل أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومجموعة من الفرق الطموحة في الدوري الإنجليزي الممتاز ستطاردهم طوال الطريق.

هنا، يقدم لك GOAL جميع التفاصيل حول كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26، جولة تلو الأخرى، بما في ذلك القرعة والمباريات والنتائج ومعلومات البث التلفزيوني.

قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أجريت القرعة يوم الاثنين 12 يناير 2026. من بين المباريات البارزة مباراة وريكسهام وإيبسويتش تاون، بينما يجدد مانشستر سيتي مواجهته مع منافسه المحلي سالفورد سيتي. في المملكة المتحدة، ستبث المباريات مباشرة على قنوات BBC و TNT Sports. في الولايات المتحدة، يمكن مشاهدة المباريات على شبكة ESPN.

التاريخالمباراةقناة تلفزيونية
13 فبرايرريكسهام ضد إيبسويتش تاونBBC ويلز، ESPN+
13هال سيتي ضد تشيلسيبي بي سي وان، بي بي سي آي بلاير، تي إن تي سبورتس 1، ديسكفري+، إي إس بي إن 2، إي إس بي إن ديبورتيس، فوبو
14بورتون ألبين ضد وست هامTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
14ساوثهامبتون ضد ليستر سيتيESPN
14بيرنلي ضد مانسفيلد تاونESPN
14نورويتش سيتي ضد وست بروميتشESPN
14بورت فاليز ضد بريستول سيتيESPN
14مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتيESPN Deportes، fubo، ESPN+
14أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتدBBC One، BBC iPlayer، TNT Sports 3، discovery+، ESPN+
14ليفربول ضد برايتونTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
15برمنغهام سيتي ضد ليدز يونايتدTNT Sports 3، discovery+، ESPN2، ESPN+، fubo
15غريمسبي تاون ضد وولفزTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
15ستوك سيتي ضد فولهامdiscovery+، ESPN+
15أرسنال ضد ويجان أتلتيكTNT Sports 1، discovery+، ESPN+
15أوكسفورد يونايتد ضد سندرلاندdiscovery+، ESPN+
16ماكليسفيلد ضد برينتفوردTNT Sports 1، discovery+، ESPN+

قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أجريت قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين 8 ديسمبر، قبل المباراة المباشرة بين براكلي تاون وبيرتون ألبين، وستقام المباريات بين 9 و12 يناير.

التاريخالمباراةقناة تلفزيونية
9 ينايربورت فالي 1-0 فليتوود تاونديسكفري+، ESPN+
9بريستون نورث إند 0-1 ويجانديسكفري+، ESPN+
9ريكسهام 3-3 نوتنغهام فورست (ريكسهام يفوز 4-3 بركلات الترجيح)TNT Sports 1، ديسكفري+، ESPN+
9MK دونز 1-1 أكسفورد يونايتد (أكسفورد يفوز 4-3 بركلات الترجيح)Discovery+، ESPN+
10وولفز 6-1 شروزبري تاونديسكفري+، ESPN+
10إيفرتون 1-1 سندرلاند (فوز سندرلاند 3-0 بركلات الترجيح)ديسكفري+، ESPN+
10تشيلتنهام تاون 0-2 ليستر سيتيديسكفري+، ESPN+
10ماكليسفيلد 2-1 كريستال بالاسBBC One، BBC iPlayer، TNT Sports 1، Discovery+، ESPN+
10دونكاستر روفرز 2-3 ساوثهامبتونأهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10إيبسويتش تاون 2-1 بلاكبولأهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10مانشستر سيتي 10-1 إكستر سيتيأهم اللحظات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10شيفيلد وينزداي 0-2 برينتفوردأهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10فولهام 3-1 ميدلسبروأهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10بيرنلي 5-1 ميلوالأهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10بورهام وود 0-5 بيرتون ألبينأهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10نيوكاسل يونايتد 3-3 بورنموث (نيوكاسل يفوز 7-6 بركلات الترجيح)أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10ستوك سيتي 1-0 كوفنتري سيتيأهم اللحظات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+
10توتنهام 1-2 أستون فيلاBBC One، BBC iPlayer، TNT Sports 1، Discovery+، ESPN+
10غريمسبي تاون 3-2 وستون سوبر ماريDiscovery+، ESPN+
10كامبريدج يونايتد 2-3 برمنغهام سيتيديسكفري+، ESPN+
10بريستول سيتي 5-1 واتفوردديسكفري+، ESPN+
10تشارلتون أثليتيك 1-5 تشيلسيTNT Sports 1، ديسكفري+، ESPN+
11ديربي كاونتي 1-3 ليدز يونايتدTNT Sports 2، Discovery+، ESPN+
11بورتسموث 1-4 أرسنالTNT Sports 1، Discovery+، ESPN+
11وست هام 2-1 كوينز بارك رينجرز (بعد الوقت الإضافي)Discovery+، ESPN+
11نورويتش سيتي 5-1 وولسالديسكفري+، ESPN+
11سوانسي سيتي 2-2 وست بروم (وست بروم يفوز 6-5 بركلات الترجيح)ديسكفري+، ESPN+
11هال سيتي 0-0 بلاكبيرن روفرز (هال يفوز 4-3 بركلات الترجيح)ديسكفري+، ESPN+
11شيفيلد يونايتد 3-4 مانسفيلد تاونديسكفري+، ESPN+
11مانشستر يونايتد 1-2 برايتونTNT Sports 1، ديسكفري+، ESPN+
12ليفربول 4-1 بارنسليTNT Sports 1، Discovery+، ESPN+
20سالفورد سيتي 3-2 سويندون تاونESPN

قرعة الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أجريت قرعة الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تقام المباريات بين 5 و8 ديسمبر.

التاريخالمباراةقناة تلفزيونية
5 ديسمبرسالفورد سيتي 4-0 ليتون أورينت TNT Sports 1، discovery+/ ESPN Select
6أكرينغتون ستانلي 2-2 (AET+P 3-1) مانسفيلد تاون أهم اللقطات فقط
6تشيلمسفورد سيتي 0-2 ويستون سوبر مير أهم اللقطات فقط
6تشيلتنهام تاون 6-2 بوكستون أهم اللقطات فقط
6إكستر سيتي 4-0 ويكوم واندررز أهم اللقطات فقط
6بيتربورو 0-1 بارنسلي أهم اللحظات فقط
6فليتوود تاون 2-2 (بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح 4-2) لوتون تاون أهم اللحظات فقط
6غريمسبي تاون 4-0 ويلدستون أهم اللحظات فقط
6ميلتون كينز دونز 3-1 أولدهام أتلتيك أهم اللقطات فقط
6بيتربورو يونايتد 0-1 بارنسلي أهم اللحظات فقط
6بورت فيل 1-0 بريستول روفرز أهم اللقطات فقط
6ستوكبورت كاونتي 0-0 (بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح 5-4) كامبريدج يونايتد أهم اللقطات فقط
6سويندون تاون 4-0 بولتون واندررز أهم اللحظات فقط
6ويجان أتلتيك 2-2 (بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح 4-3) بارو أهم اللقطات فقط
6ساتون يونايتد 1-2 شروزبري تاون BBC Two و iPlayer و TNT Sports 2 / ESPN Select
6تشسترفيلد 1-2 دونكاستر روفرز TNT Sports 1 و discovery+ / ESPN Select
7سلو تاون 1-3 ماكليسفيلد TNT Sports 2 و discovery+ / ESPN Select
7بورهام وود 3-0 نيوبورت كاونتي BBC Two و iPlayer و TNT Sports 1 / ESPN Select
7جيتسهيد 0-2 وولسال TNT Sports 2 و discovery+ / ESPN Select
7بلاكبول 4-1 كارلايل يونايتد TNT Sports 1 و discovery+ / ESPN Select
8براكلي تاون 1-3 بيرتون ألبين TNT Sports 1 و discovery+ / ESPN Select

قرعة الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أقيمت مباريات الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2025. وأجريت القرعة يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.

التاريخالمباراةقناة تلفزيونية
31 أكتوبرلوتون تاون 4-3 فورست جرين روفرزTNT Sports 1 / ESPN Select
1تشيلمسفورد سيتي 4-1 برينتري تاونTNT Sports 1 & 3 / ESPN Select
1ويستون سوبر ماري 2-1 (بعد الوقت الإضافي) ألديرشوت تاونأهم اللقطات فقط
1سالفورد سيتي 1-1 (4-2P) لينكولن سيتيأهم اللحظات فقط
1كولتشستر يونايتد 2-3 إم كيه دونزأهم اللحظات فقط
1ترانمير روفرز 1-3 ستوكبورت كاونتيأهم اللقطات فقط
1ويجان أتلتيك 1-1 (5-3P) هيميل هيمبستيد تاونأهم اللقطات فقط
1نيوبورت كاونتي 2-2 (4-3P) جيلينجهامأهم اللقطات فقط
1تشيلتنهام تاون 1-0 برادفورد سيتيأهم اللحظات فقط
1بارنسلي 3-2 يورك سيتيأهم اللقطات فقط
1ريدينغ 2-3 (بعد الوقت الإضافي) كارلايل يونايتدأهم اللقطات فقط
1بروملي 1-2 بريستول روفرزأبرز اللقطات فقط
1بيتربورو يونايتد 1-0 كارديف سيتيأهم اللقطات فقط
1أولدهام أتلتيك 3-1 نورثامبتون تاونأهم اللحظات فقط
1كريو ألكسندرا 1-2 دونكاستر روفرزأهم اللقطات فقط
1ستيفيناج 0-1 تشيسترفيلدأهم اللحظات فقط
1بورهام وود 3-0 كراولي تاونأهم اللقطات فقط
1ساتون يونايتد 2-1 AFC تيلفورد يونايتدأهم اللقطات فقط
1بولتون واندررز 2-1 هدرسفيلد تاونأهم اللحظات فقط
1سبينيمور تاون 0-2 باروأهم اللقطات فقط
1ويكوم واندررز 2-0 بليموث أرجيلأهم اللحظات فقط
1إف سي هاليفاكس تاون 0-2 إكستر سيتيأهم اللقطات فقط
1سلو تاون 2-1 ألترينشامأهم اللحظات فقط
1ويلدستون 1-0 ساوثيند يونايتدأهم اللقطات فقط
1روثرهام يونايتد 1-2 (بعد الوقت الإضافي) سويندون تاونأهم اللحظات فقط
1جريمسبي تاون 3-1 إيبسفليت يونايتدأهم اللحظات فقط
1بوكستون 2-1 (بعد الوقت الإضافي) تشاتام تاونأبرز اللقطات فقط
1بورتون ألبين 6-0 سانت ألبانز سيتيأهم اللقطات فقط
1بلاكبول 1-0 سكونثورب يونايتدأبرز اللقطات فقط
1كامبريدج يونايتد 3-0 تشيسترأهم اللقطات فقط
1أف سي ويمبلدون 0-2 جيتسهيدأهم اللقطات فقط
1مانسفيلد تاون 3-2 هاروغيت تاونأهم اللحظات فقط
1ماكليسفيلد 6-3 AFC توتونأهم اللحظات فقط
1فليتوود تاون 2-1 بارنيتأبرز اللقطات فقط
1براكلي تاون 2-2 (4-3P) نوتس كاونتيبي بي سي تو / تي إن تي سبورتس 3 / إي إس بي إن سيليكت
2ساوث شيلدز 1-3 شروزبري تاونTNT Sports 1 / ESPN Select
2إيستلي 0-3 وولسالBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
2بورت فالي 5-1 مالدون آند تيبتريTNT Sports 1 / ESPN Select
2جينسبورو ترينيتي 1-2 (بعد الوقت الإضافي) أكريتونج ستانليTNT Sports 1 / ESPN Select
3 تامورث 0-1 ليتون أورينتTNT Sports 1 / ESPN Select

قنوات تلفزيونية وبث مباشر لكأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26

البلدقناة تلفزيونية
المملكةTNT Sports، discovery+، BBC
الولايات المتحدةESPN

المملكة المتحدة

TNT Sports و discovery+ و BBC هي شركاء البث لكأس الاتحاد الإنجليزي في المملكة المتحدة لموسم 2025-26. ستبث TNT Sports مباريات مختارة من الدورين الأول والثاني، بالإضافة إلى جميع مباريات الدور الثالث فصاعدًا، باستثناء تلك التي تبدأ خلال فترة الحظر من الساعة 3 مساءً يوم السبت. في غضون ذلك، ستبث BBC 14 مباراة مباشرة، بالتشارك مع TNT Sports. وستبث مباراتين في كل جولة حتى الدور ربع النهائي. كما ستبث إحدى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، ستكون مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي متاحة للمشاهدة والبث المباشر على ESPN وقنوات شبكتها، بما في ذلك ESPN Select.

مواعيد جولات كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26

بدأت جولات التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الإنجليزي في أغسطس 2025، على أن تبدأ الجولة الأولى في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر. وتشارك في هذه المرحلة 48 فريقًا من دوريات EFL - 24 فريقًا من دوري الدرجة الأولى و24 فريقًا من دوري الدرجة الثانية.

تدخل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى من الدور الثالث، المقرر إجراؤه في أوائل يناير 2026. يمكنك الاطلاع على تفاصيل تواريخ الأدوار، بالإضافة إلى الفرق المشاركة وعدد المباريات أدناه.

الجولةالتاريخ الرئيسيالفرق المشاركةعدد المباريات
الجولة الأولى1 نوفمبر 202524 فريقًا من الدوري الأول + 24 فريقًا من الدوري الثاني40
الدور الثاني6 ديسمبر 2025لا20
الجولة الثالثة10 يناير 202620 فريقًا من الدوري الممتاز + 24 فريقًا من دوري الدرجة الثانية32
الجولة الرابعة14 فبرايرلا شيء16
الجولة الخامسة7 مارس 2026لا شيء8
ربع النهائي4 أبريل 2026لا شيء4
نصف النهائي25 أبريل 2026لا شيء2
النهائي16 مايو 2026لا شيء1

ما هي جائزة كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 المالية؟

تختلف جوائز كأس الاتحاد الإنجليزي حسب الدور، حيث يحصل الفائزون في مباريات الدور الأول على 45,000 جنيه إسترليني (60,000 دولار) لكل منهم، بينما يحصل الخاسرون على 15,000 جنيه إسترليني (20,000 دولار) لكل منهم. تزداد الجوائز بشكل كبير مع تقدم الأدوار، ولكن تزداد المخاطر أيضًا، حيث لا توجد جوائز مالية للخاسرين في الدور الرابع والدور الخامس ودور ربع النهائي. كبطولة مستقلة، تبلغ قيمة الجائزة النهائية 2 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) للفائزين، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

إذا دخل فريق ما المنافسة في الجولة الأولى وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فسوف يجمع ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين جنيه إسترليني (5.3 مليون دولار) من الجوائز المالية. أكبر مبلغ من الجوائز المالية يمكن أن يجمعه فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل في الجولة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي هو 3.9 مليون جنيه إسترليني (5.2 مليون دولار).

الجولةجائزة الفائزجائزة الخاسر
الجولة الأولى45,00015,000
الجولة الثانية75,00020,000
الجولة الثالثة115,000 جنيه إسترليني25,000
الجولة الرابعة120,000 جنيه إسترلينيلا شيء
الجولة الخامسة225,000لا شيء
ربع النهائي450,000لا شيء
نصف النهائي1,000,000500,000
النهائي2,000,0001,000,000

