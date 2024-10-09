"حتى الأجداد تخلوا عن أطفالي" .. لورين جودمان تثير الجدل من جديد حول أزمتها مع كايل ووكر

نجم إنجلترا يفضل الصمت

أكدت لورين جودمان، أن طفليها من كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، انقطعت علاقتهما بأجدادهما من ناحية كايل، منذ 10 أشهر كاملة.

وأنجب كايل ووكر طفلين من علاقته الغرامية بلورين جودمان، لكنه عاد حاليًا لزوجته آني كيلنر، ويلتزم الصمت تمامًا في هذا الأمر، بينما تخرج جودمان بكثير من التصريحات المثيرة للجدل في "بودكاست".

وعندما سُئلت جودمان عن العلاقة بين الطفلين كايرو وكينارا، وأجدادهم من الأب، كشفت أنه انقطعت منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ شهر ديسمبر الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت لورين: "من الواضح أن ما أعتقد أن الناس لا يدركونه هو أن الطفلين لديهما علاقة مع عائلة الأب، أي الأجداد. لقد أمضوا أيامًا عائلية لطيفة حقًا معهم، لكن من الواضح أن ذلك توقف في ديسمبر".

وعلقت لورين على رسالة دعم لها في قضيتها من سيدة تعاني من مشكلة مشابهة، قائلة: "أنا حزينة للغاية ولكن مثل هذه الرسائل تجعلني أرغب في مواصلة رحلتي، إنها أم وقلبي ينفطر لها".

على الجانب الآخر، قرر اللاعب الإنجليزي التزام الصمت على الرغم من تصدر عشيقته للعناوين الرئيسية المثيرة بالصحف الإنجليزية، لكنه في هذه الأثناء يركز على مشاركته في معسكر منتخب إنجلترا استعدادًا لمواجهة اليونان في دوري الأمم الأوروبية.