مدافعًا عن كايل ووكر .. جوارديولا: سعيد بطريقة مانشستر سيتي .. وفريقي لا يحتاج صفقات

المدرب الإسباني يرفع راية التحدي قبل الديربي

رفع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، راية التحدي للعودة إلى الانتصارات خلال مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد، حيث حقق فريقه انتصارًا واحدًا خلال آخر 10 مباريات.

ويستعد مانشستر سيتي لاختبار صعب عندما يستضيف جاره وغريمه اللدود مانشستر يونايتد، الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لديربي مانشستر: "إنها مباراة كرة قدم عادية بـ3 نقاط، لكن الأمر يبقى عاطفيًا بالنسبة لجماهيرنا، إنه أمر خاص بعض الشيء. ولكن كما قلت، في مثل هذه المواقف، وهذا النوع من المباريات، كلما كنت أقل عاطفية، كلما كنت أفضل".

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وأضاف: "ما أشعر به الآن هو ما شعرت به في الأسابيع الثلاثة الماضية ونفس الأمر في كل مؤتمر صحفي.. أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبنا بها، ولدي رصيد كبير في ظل مسيرتي والألقاب التي فزنا بها والتي أعرفها بالتأكيد عندما نلعب جيدًا أو لا".

وتابع: "علينا أن نسدد أكثر وندافع بشكل أفضل ونتجنب الأخطاء هجومًا ودفاعًا، باستثناء مباراتي ليفربول وبورنموث وبقية المباريات كنا جيدين. حيث لم نكن ثابتين طوال الـ90 دقيقة. والآن نحن نتقدم ونواصل العمل، وحتى لو لم نحصل على نتائج، يتعين علينا الاستمرار في العمل".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن الإهانات العنصرية التي تلقاها لاعبه وقائد فريقه كايل ووكر بعد الهزيمة (2-0) أمام يوفنتوس، قائلًا: "أولاً، إنه أمر غير مقبول.. ليس لأنه كايل، لكل إنسان. لسوء الحظ يحدث هذا اليوم في العالم الحقيقي مرات عديدة".

وأردف: "ندعم جميع أعضاء الفريق في مثل هذه الحالات، هذا الأمر يحزننا ليس لأن كايل هو السبب، فمن المؤسف أن هذا يحدث في كل أقسام مجتمعنا. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ونحن ندعمه بالكامل".

ووصل جوارديولا: "احتياجاتنا في ميركاتو يناير؟ ما أريده هو عودة اللاعبين الذين لدينا! سأحب بشدة التنافس مع الفريق الذي كان لدينا في بداية الموسم. لقد قلت ذلك عدة مرات. ولكن في اللحظة المناسبة سنرى ما يمكننا فعله".