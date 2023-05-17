كايل ووكر: تألمت من كلمات بيب جوارديولا

تحدث الإنجليزي كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي، بصدق عن تصريحات مدربه بيب جوارديولا الأخيرة التي انتقدته؛ مؤكدًا إحباطه منها لكنه يتقبلها لأسباب خاصة.
ويستقبل مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، فريق ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.
وقال كايل "هل تألمت؟ بالطبع. لا يمكنني الكذب وقول إنني لم أتألم. تبدأ بالشك في نفسك".
وكان بيب جوارديولا قد قال قبل أسابيع إن أسلوب لعب الظهير الأيسر لا يناسب أسلوب لعب الفريق الحالي، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم فقدانه الثقة باللاعب الإنجليزي.
وواصل ووكر "يحدث ألا تتفق دائمًا الآراء في كرة القدم. لكن ما فعله هو –بيب- لي ولمانشستر سيتي في آخر 6 سنوات كان مذهلًا. هو رئيسي وأنا واحد من القادة وكنت بحاجة للتأكد من أن خيبة أملي لم تظهر على الفريق".
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