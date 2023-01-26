"كان يعلم" .. كواليس مثيرة لارتداء ميسي للبشت في التتويج بكأس العالم

الكشف عن كواليس إلباس ميسي للبشت أثناء التتويج بلقب كأس العالم 2022.

كشف خالد المولوي نائب مدير عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة التي أشرفت على تنظيم فعاليات وأحداث بطولة كأس العالم 2022 عن الكواليس الخاصة بفكرة إلباس الأرجنتيني ليونيل ميسي "البشت القطري" خلال رفع الكأس.

المولوي كشف خلال حديثه في برنامج "كورة" الذي يذاع عبر قناة "روتانا خليجية" عن تفاصيل فكرة إلباس ميسي البشت، وعما إذا كان قاد الأرجنتين يعلم بها مسبقًا.

وقال المولوي ردًا على سؤال من هو صاحب تلك الفكرة: "أعتقد أن القائمين على المشروع لم يتركوا شاردة أو واردة إلا وغطوها".

وأضاف: "مشهد الختام بالطبع هو الذي سيظل مخلدًا في تاريخ كل بطولات العالم، ويجب أن يظهر بطريقة مختلفة، لذلك جاءت فكرة البشت لما لها من رمزية ودلالات".

وأكمل: "الفكرة كانت مشتركة وعمل مشترك بين جميع العاملين في الجهة التي نظمت البطولة".

وعما إذا كان ميسي يعلم بالفعل أنه سيتم إلباسه البشت إذا حقق كأس العالم، رد المولوي: "يفترض نعم".