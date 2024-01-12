"كان يطالبهنّ بفتح الأبواب أثناء النوم!".. كواليس مثيرة جديدة ترويها "ضحية القُبلة"

ما هذه الكواليس الغريبة؟

تتواصل التفاصيل المثيرة من داخل معسكرات منتخب إسبانيا للسيدات، فبعد اشتعال أزمة "قبلة هيرموسو" الشهيرة، والتي أقيل على إثرها رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، تأتي تفاصيل مثيرة أخرى تخص المدرب السابق لـ"لا روخا".. خورخي فيلدا.

هيرموسو نفسها كانت هي المتسببة في ذكر بعض هذه التفاصيل، حيث نقلت عنها صحيفة "ماركا" تصريحات عن بعض طقوس فيلدا الغريبة في غرف الملابس.

وقالت هيرموسو إن فيلدا كان يطالب اللاعبات بالنوم وأبواب غرفهن مفتوحة "كي لا يوقظ إحداهن" إن أراد التحدث إلى لاعبة في هذا الوقت عن أي شيء.

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وأضافت: "عندما كنا نذهب للنوم، كان علينا أن نترك الباب مفتوحا وننتظر حتى يأتي ليلاً ويتحدث إلينا، قال إن هذا لن يحدث أكثر من مرة".

وأردفت: "إذا طرق باب أي غرفة، فربما يصل إلى الباب الأخير وتكون هناك لاعبات قد نمن بالفعل!".

وقالت هيرموسو إنها كانت لديها انطباع بأنها لو خرجت لدعم روبياليس بعد القبلة، فإنها كانت ستحصل على "مزايا غير رياضية".

وتمت إقالة فيلدا بعد ذلك من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد استقالة روبياليس، وتولى تدريب المنتخب المغربي للسيدات بينما تولى مونتسي تومي، مساعده السابق، زمام الأمور في لاروخا.