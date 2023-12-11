"كان يجب عليه أن يطلب طرد ساديو ماني" .. سخرية من أخلاق كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتعرض لـ"سخرية" جديدة

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سخر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد تصرفه أمام برسبوليس الإيراني.

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رونالدو طلب من حكم مباراة النصر أمام برسبوليس، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، إلغاء ركلة جزاء احتسبت لفريقه؛ بحجة عدم وجود خطأ لمصلحته، في مشهد تاريخي تفاعلت معه جميع وسائل الإعلام العالمية، مشيدة بأخلاقيات اللاعب.

لكن.. الجماز قال ساخرًا في تصريحات مع برنامج "الديوانية": "مع الأسف.. كريستيانو خيب ظني؛ لأنه لم يطلب (طرد) زميله السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر".

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه كان ينتظر أن يقوم الأسطورة البرتغالية، بتوجيه طلب إلى الحكم بـ"طرد" ماني؛ بعد تدخله العنيف على حارس الرياض، في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين، في مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن النصر فاز على الرياض (4-1)، في الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يقسو على الشباب، بخمسة أهداف مقابل اثنين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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