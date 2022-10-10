يبدو أن تعادل ريال مدريد مع أوساسونا سيسبب بعض الجدل.

أثار هدف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك ريال أوساسونا الكثير من الجدل بعد أن تعادل ريال مدريد في المباراة التي أقيمت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعد أن أكدت إذاعة "راديو ماركا"، أن اللجنة الفنية للتحكيم الإسباني قد لاحظت أن الهدف كان يجب أن يلغى بدلًا من أن يستفيد منه ريال مدريد.

فينيسيوس كان قد أرسل كرة عرضية ملتفة لكنها لم تلمس أي لاعب وسكنت الشباك بعد أن تردد حارس المرمى في الخروج للإمساك بها.

سبب تردد حارس المرمى كان وجود الثنائي أنطونيو روديجر وكريم بنزيما في طريق الكرة، الأول لم يكن متسللًا لكن بنزيما كان كذلك.

تحرك بنزيما قليلًا مع بداية لعبة فينيسيوس لكنه توقف ولم يتداخل أكثر من ذلك، بينما استمر روديجر في الحركة مما زاد من تشتت الحارس.

عاد الحكم بالطبع إلى تقنية الفيديو لكنه قرر أن يحتسب الهدف، بداعي أن بنزيما لما يتداخل بشكل كافي في الكرة، لكن اللجنة الفنية لا ترى ذلك.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل في تلك المواجهة وخسر نقطتين أمام أوساسونا ومعهما صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح برشلونة بفارق الأهداف للأخير.