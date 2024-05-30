"كان كابوسي!".. كايل ووكر: نجم الدوري السعودي أصعب خصم واجهته

من هذا اللاعب الأسطوري؟

كشف نجم مانشستر سيتي كايل ووكر عن أصعب المنافسين الذين واجههم في مسيرته، لكنه أشار إلى نجم واحد بشكل خاص!.

هذا النجم هو السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي الحالي، والذي واجه ووكر وفرقه من قبل حين كان لاعبًا في كل من ساوثهامبتون ثم ليفربول.

وقال ووكر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ساديو ماني كان بمثابة كابوس بالنسبة لي، كان جيدًا للغاية ولديه حركات معينة يفعلها بنجاح، كان جيدًا جدًا مع صلاح وفيرمينو الذي يتراجع إلى العمق".

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وأضاف: "حتى في ساوثهامبتون كان رائعًا، ولو لم يكن كذلك لما انتقل إلى ليفربول".. وسبق أن تواجه كل من ماني وووكر في 15 مناسبة بشكل عام، فاز فريق ماني في 6 مرات وووكر في 6 وتعادلا في 3 مناسبات وسجل السنغالي في الفرق التي لعب لها الإنجليزي 7 أهداف.

كما أضاف ووكر أنه من حيث متعة المشاهدة، لطالما أحب رؤية كل من نيمار وإيدين هازارد، قائلًا إنهما كانا يستمتعان حقًا بما يقومان به.