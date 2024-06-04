"كان بحاجة ماسة إلى الحمّام".. "مقلب قاسٍ" من روني مع مدرب مانشستر السابق!

ماذا فعل أسطورة إنجلترا؟

كشف واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، عن "مقلب" قام به تجاه المدرب ديفيد مويس، أثناء تواجدهما في إيفرتون.

وقال روني في مقابلة مع " Sky Bet": "دخل مويس بسرعة من أرض الملعب التدريبي، كان بالتأكيد بحاجة ماسة إلى استخدام الحمام، فدخل مباشرةً إلى غرفة تغيير الملابس للفريق الأول".

وأضاف: "دخل مويس مباشرةً إلى الحمام، وأغلق الباب. كنت أعرف ما يحدث، حيث كنت أرى زملائي ينظرون إليّ ويملأون دلوًا بالماء. كانوا يقولون: ها هو، خذه.. بعد ذلك، دخلت الحجرة المجاورة، ووقفت على الحمام وألقيت الماء، ثم خرجت بسرعة من هناك!".

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وعندما سُئل عن رد فعل مويس، أجاب روني: "صديقي، لقد غادرت فورًا. فعلت ذلك وانصرفت. لم أكن أنتظره ليخرج".

وتمتع روني بمسيرة ممتازة في كرة القدم الإنجليزية، حيث حصل على 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 كؤوس رابطة، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أوروبي واحد، وكأس العالم للأندية مع الشياطين الحمر.