كانيزاريس ناصحًا ريال مدريد: لابورت "نعم" راموس "لا".. وأعيدوا اللاعب "الذي رحل"!

ماذا قال؟

تحدث سانتياجو كانيزاريس، حارس ريال مدريد السابق، عن رأيه في الصفقات الدفاعية المطروحة على طاولة المدرب كارلو أنشيلوتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كانيزاريس، في تصريحات لصحيفة "ماركا": "مشكلة ريال مدريد هي أن سوق الانتقالات ينتظره، لأنه يعلم أن لديه الكثير من المال ويمكنه الدفع بشكل جيد، وتعلم الرئيس فلورنتينو بيريز أنه لا يجب التسرع، عندما بذل جهدًا زائدًا، لم تكن النتيجة الأفضل".

وأضاف: "أحدث مثال على ذلك هو صفقة أوريليان تشواميني، دخل الريال في منافسة للحصول على اللاعب ودفع مبلغًا من المال لا يبرر قيمته حتى الآن، على عكس الفرص المثالية مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي وتيبو كورتوا".

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وعما يتردد بشأن اقتراب ريال مدريد من إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي، علق: "الرسالة الرسمية للنادي هي أننا لن نوقع مع أي لاعب، لكني لا أصدق أنهم لن يوقعوا مع أحدهم، ريال مدريد يجب أن يكون حذرًا جدًا، بعض الأسماء التي يتم ذكرها لا أعرفها ولا أستطيع تقييمها، لقد تحسن لابورت كثيرًا منذ انضمامه إلى المنتخب وكان أحد قادة يورو، وأظهر أن هناك كرة قدم جيدة في الدوريات الأخرى (السعودية)، لديه نضج كبير في اللعب وخبرة دولية ممتازة".

وتطرق إلى إمكانية عودة سيرخيو راموس إلى ريال مدريد: "لا أراها. الأندية واللاعبون يغلقون فصولًا، والنصف الثاني من القصة ليس أفضل من الأول عادةً، أعتقد أن بيريز لا يفكر في هذا الأمر ولن يحدث".

وختم: "اللاعب الشاب رافا مارين (باعه ريال مدريد لنابولي في الصيف الماضي) يعجبني كثيرًا، لقد لعب مع ابني لوكاس (في كاستيا). إنه سريع وقوي ويمتاز بألعاب رأس جيدة وتمرير متقن، المدافعون الشباب يرتكبون أخطاء، يجب عليك إشراكهم لأنهم بحاجة للعب والتعلّم، كل ما يفتقده هو الخبرة، لأنه يمتلك جميع المؤهلات الأخرى".