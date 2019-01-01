اختيار غريب من كانتي لأفضل لاعب في فرنسا

ما هي اختيارات بنزيما وكانتي وزيدان وريبيري في جائزة الأفضل في فرنسا؟

تسربت بعض نتائج التصويت في جائزة أفضل لاعب في فرنسا لعام 2019 والتي حصل عليها كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

صحيفة "فرانس فوتبول" منحت مبابي جائزة أفضل لاعب في فرنسا بالعام الحالي من تصويت اللاعبين السابقين المتوجين بالجائزة.

وضمت لائحة المصوتين عددًا من النجوم السابقين والحاليين أبرزهم زين الدين زيدان وكريم بنزيما ونجولو كانتي وتييري هنري وباتريك فييرا وهؤلاء الذين تم تسريب نتائج التصويت الخاصة بهم.

وصوّت مبابي لصالح كريم بنزيما ثم هوجو لويس وأنطوان جريزمان وتانجي ندومبيلي وجوناثان إيكوني بينما ردّ مهاجم ريال مدريد بمنح صوته لمبابي ثم رافائيل فاران وندومبيلي وموسى سيسوكو وكليمون لونجليه.

وكانت اختيارات كانتي غير متوقعة، إذ وضع سيسوكو رقم واحد يليه هوجو لوريس ثم مبابي وبنزيما وأخيرًا وسام بن يدر، أما هنري فاختار مبابي ثم إيميريك لابورت وكليمون لونجليه وأوليفييه جيرو وأخيرًا كريم بنزيما.

مدرب ريال مدريد اختار بنزيما أولًا يليه مبابي ثم فاران ثم كانتي والخامس وسام بن يدر، بينما فييرا بدأ بمبابي ثم لوريس وبنزيما وكانتي وجريزمان.

فرانك ريبيري هو الآخر اختار بنزيما ثم مبابي وكينجسلي كومان وكانتي وتوليسو، واختار جريزمان بنزيما ومبابي ولوريس ولونجليه ووسام بن يدر.

وأخيرًا، مانويل أمورو الفائز بالجائزة في 1986 اختار مبابي ثم جندوزي والحسن بليا وبن يدر والخامس بنزيما.

جدير بالذكر أنّ مبابي كان ينافس ميسي على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي قبل أن يخسر السباق في الأمتار الأخيرة.