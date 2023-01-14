إريك كانتونا قال كلمته!

انتقد إريك كانتونا نجم فريق مانشستر يونايتد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو على عدم الاستمرار في صفوف الشياطين الحمر والتسليم بالأمر الواقع الخاص بعمره.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وقال كانتونا: "البعض يحب الاعتزال في سن صغير مثلي، وهناك من يريدون أن يستمروا في الملاعب حتى الـ40".

وأضاف: "هناك أيضًا من يحبون أن يلعبوا كل مباراة ويظنون أن عمرهم لا يزال 25 عامًا، وهناك الذين يدركون عمرهم جيدًا ويساعدون الشباب ويعرفون إنهم لن يخوضوا كل لقاء، مثل زلاتان في ميلان".

وأكمل: "أعتقد أن رونالدو لا يصدق أنه ليس في الـ 25، كان عليه أن يدرك ذلك بدلًا من الغضب لعدم خوض كل لقاء".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد أتم صفقة انضمامه إلى النصر السعودي قبل أيام ومن المنتظر أن يخوض أول مباريات قريبًا مع الفريق.