"كاميرا في الحمام؟" .. رئيس "لا ليجا" يرد على مزاعم حارس إسبانيا!

خافيير تيباس يرد على تصريحات أوناي سيمون بشأن انتهاك خصوصية اللاعبين..

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن المسابقة تحترم خصوصية لاعبي كرة القدم، ردًا على مزاعم أوناي سيمون حارس مرمى نادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا أنه ينتظر أن يتم تركيب كاميرات في دورات المياه.

تيباس، وفي تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية، رد على تلك المزاعم قائلًا: "كاميرا في الحمام؟ لن يحدث ذلك كما قال أوناي سيمون، الدوري الإسباني يحترم خصوصية لاعبه".

وأضاف: "أعتقد أن بعض الآراء تميل إلى المبالغة، يتم الحفاظ على الخصوصية كثيرًا، ويتم استشارة الجهاز الفني واللاعبين كثيرًا قبل عرض أي صورة على شاشة التلفاز".

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وعلى صعيد آخر، أكد تيباس مرة أخرى على ضرورة أن يكون الحكام مستقلين عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وقال: "بعد نقاش عميق، اختارت الرابطة والأندية إنشاء شركة مستقلة يتواجد فيها فريق التحكيم بأكمله، على غرار الدوري الإنجليزي والدوري الألماني".

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واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: "الرابطة لا تريد السيطرة على الحكام، بل تريدهم أن يكونوا مستقلين بموافقة رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، واتحاد اللاعبين".