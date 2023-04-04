كامب نو يهدد كارلو أنشيلوتي .. هل يحقق المعجزة ويفوز على برشلونة؟

ريال مدريد يتطلع لتحقيق فوز صعب بكامب نو!

حقق برشلونة الموسم الحالي، رقمًا مميزًا بالنسبة لجميع مبارياته داخل كامب نو، فلم ينهزم سوى مباراة وحيدة أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

وسيتواجه برشلونة وريال مدريد غدًا الأحد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الثامنة بتوقيت السعودية، بملعب كامب نو.

والتقى فريق أنشيلوتي ببرشلونة بكامب نو مباراة واحدة هذا الموسم، من الدوري الإسباني، نجح أبناء تشافي بالفوز بها في اللحظات الأخيرة 2-1.

كامب نو هو أكثر ملاعب أوروبا به متوسط حضور هذا الموسم، بأرقام تزيد عن 75 ألف متفرج، ضد ريال مدريد، حضر 95,745 مشجعًا المباراة.

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز بمباراة الذهاب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ريال مدريد بسانتياجو برنابيو 1-0.